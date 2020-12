Tous les membres de GAMERGEN.COM vous souhaitent un bon et joyeux Noël !

La crise sanitaire mondiale a épuisé tout le monde, pour récupérer un peu, quoi de mieux que de passer un bon moment avec les personnes que vous appréciez. D'ici quelques heures, il sera temps de se rassembler pour échanger, rigoler, et déballer quelques cadeaux.

Et pour cause, Noël, c'est aussi partager, donner et recevoir quelques présents. Si vous êtes un gros joueur, le pied du sapin risque d’être bien garni. Entre les productions explosives qui ont vu le jour cette année et la venue de la nouvelle génération, il y a de quoi (se) faire plaisir.

Bref, toute l'équipe de GAMERGEN.COM se rassemble pour vous souhaiter un bon réveillon et surtout un joyeux Noël. De gros câlins à toute notre communauté et nous espérons que vous passerez un agréable moment. Pour ne pas changer, n'hésitez pas à partager ce que vous avez reçu dans les commentaires. Amusez-vous bien !

La rédaction.