GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE : 6 tournois en ligne gratuits et ouverts à tous avec des lots à la clé !

Le GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE - Saison 2020 est une compétition de Versus Fighting en ligne, ouverte à tous et gratuite. Au programme, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 et SoulCalibur VI. Il y aura six tournois, soit deux de chaque, entre le 16 juillet et le 20 août 2020. La particularité de notre challenge, c'est qu'il suffit de participer à quatre tournois, sur les six, pour pouvoir être classé et avoir une chance de gagner. Avec ce système, vous pourrez participer même si vous n'êtes pas libre pour toutes les dates ou si vous ne possédez pas l'un des jeux. Le grand gagnant sera celui qui aura le meilleur classement à la fin du mois d'août.

Une compétition gratuite





Peu importe votre niveau et votre situation géographique, le GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE - Saison 2020 est ouvert à tous ! Il s'agit d'une compétition continue sur PlayStation 4 que vous pouvez rejoindre à tout moment ! Alors, n'attendez plus, consultez le calendrier des prochains tournois et inscrivez-vous.

Des tournois réguliers





Toutes les semaines, un tournoi en ligne est organisé. Si vous manquez des tournois, ce n'est pas grave ! Notre système retiendra uniquement vos quatre meilleures performances pour établir le classement. Ainsi, même un joueur arrivant en cours de saison pourra bien se classer et remporter un lot !



Voici les dates des tournois de la saison 2020 :

16/07/2020 : Dragon Ball FighterZ Summer Challenge #1 ; 23/07/2020 : Tekken 7 Summer Challenge #2 ; 30/07/2020 : SoulCalibur VI Summer Challenge #3 ; 06/08/2020 : Dragon Ball FighterZ Summer Challenge #4 ; 13/08/2020 : Tekken 7 Summer Challenge #5 ; 20/08/2020 : SoulCalibur VI Summer Challenge #6.

Un classement saisonnier !

Notre système de classement saisonnier récompensera les meilleurs joueurs et les plus réguliers au terme des 6 semaines de compétition sur la base de leurs 4 meilleurs résultats. Cela vous laisse deux « jokers » soit pour être absent, soit pour essayer d'améliorer votre classement. Que le meilleur gagne !

Des lots pour le gagnant et ses challengers





Le grand vainqueur pourra choisir entre un collector de Tekken 7, une édition collector de Dragon Ball FighterZ et celui de SoulCalibur VI. En plus, il y aura des lots pour les gagnants des six tournois. Nous vous en donnerons le détail aussitôt que possible.



Comment faire pour participer ?





Pour pouvoir participer, rien de plus simple, il suffit de s'inscrire à chaque tournoi auquel vous désirez participer via la page officielle de notre tournoi qui est gérée par nos amis de l'association Twilight of the Gods sans qui tout ceci ne pourrait être. Vous trouverez le règlement complet de la compétition sur la page dédiée du site de la compétition et en seconde page de cet article.