GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE : le 5e tournoi, c'est ce jeudi 13 août, avec Tekken 7 et toujours un collector à gagner...

Pour rappel, le GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE - Saison 2020 est une compétition amicale de Versus Fighting en ligne, ouverte à tous et gratuite. Au programme, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 et SoulCalibur VI sur PS4. Il y aura six tournois, soit deux de chaque, entre le 16 juillet et le 20 août 2020. La particularité de notre challenge, c'est qu'il suffit de participer à quatre tournois, sur les six, pour pouvoir être classé et avoir une chance de gagner le grand prix. Avec ce système, vous pourrez participer même si vous n'êtes pas libre pour toutes les dates ou si vous ne possédez pas l'un des jeux. Le grand gagnant sera celui qui aura le meilleur classement tous jeux confondus à la fin du mois d'août. Comme nous sommes plutôt cools, nous offrons aussi un lot aux vainqueurs des tournois individuels (meilleur classement sur chaque jeu après les deux tournois). Toutes les informations, le règlement et le calendrier se trouvent ici. À noter, il faut au moins 16 participants pour qu'un tournoi puisse être lancé. À défaut, il sera annulé.

Ce jeudi 13 août 2020 : Tekken 7 Summer Challenge #5

C'est donc jeudi prochain, le 13 août à 21h00 pour être précis, que reprendra - avec Tekken 7 - notre challenge de l'été. Pour rappel, la première manche de ce tournoi a eu lieu le 23 juillet dernier et elle a été remportée par Chocolata (Mandiou) avec 5 victoires. Sera-t-il aussi fort cette fois ? Pour participer, il suffit de vous rendre sur la page officielle de notre tournoi et de vous inscrire (gratuitement) à celui-ci. Le gagnant sera celui qui aura le meilleur classement après les deux tournois dédiés. Pour le récompenser de ses efforts et de son talent, il se verra remettre le magnifique collector de Tekken 7 sur PC - encore affiché à 129,99 € sur le site de Bandai Namco - dont nous avions proposé un unboxing tout en photos et un test ici.





Si vous avez envie de vous amuser en tentant de remporter un lot sympa, rendez-vous vite sur le site du GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE pour vous inscrire et entraînez-vous bien d'ici jeudi soir !