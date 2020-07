GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE : second tournoi, second gagnant et second classement !

Pour rappel, le GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE - Saison 2020 est une compétition amicale de Versus Fighting en ligne, ouverte à tous et gratuite. Au programme, Dragon Ball FighterZ, Tekken 7 et SoulCalibur VI sur PS4. Il y aura six tournois, soit deux de chaque, entre le 16 juillet et le 20 août 2020. La particularité de notre challenge, c'est qu'il suffit de participer à quatre tournois, sur les six, pour pouvoir être classé et avoir une chance de gagner le grand prix. Avec ce système, vous pourrez participer même si vous n'êtes pas libre pour toutes les dates ou si vous ne possédez pas l'un des jeux. Le grand gagnant sera celui qui aura le meilleur classement tous jeux confondus à la fin du mois d'août. Comme nous sommes plutôt cool, nous offrons aussi un lot aux vainqueurs des tournois individuels (meilleur classement sur chaque jeu après les deux tournois). Toutes les informations, le règlement et le calendrier se trouvent ici.

Tekken 7 en second tournoi !





La semaine dernière, le 23 juillet 2020, c'est avec le tournoi Tekken 7que nous avons continué la saison de notre challenge estival. Avec treize participants, nous étions en dessous du minimum attendu (16), mais nous avons quand même maintenu la compétition et nous ne le regrettons pas tellement la soirée a été sympathique. C'est donc Chocolata (Mandiou) qui a remporté ce premier tournoi avec 5 victoires et prend donc une belle option sur le collector de Tekken 7. Nous vous invitons visionner la finale sur notre chaîne YouTube (ou ci-dessous).

Pour le classement de ce tournoi, vous trouverez les informations sur notre site officiel ou ci-dessous :

Classement Tekken 7 SUMMER CHALLENGE #2 Pseudo Points V D 01 - Chocolata (Mandiou) 200 5 0 02 - Nobody7_83 180 3 2 03 - fxremy007 (fxremy007__) 160 4 2 04 - AnghellSpawn (AnghellSpawn974) 140 3 2 05 - Marine (LebSekunde) 120 3 2 06 - Pomme (RoiPomme) 120 3 2 07 - Fox_Nocturne 100 1 2 08 - Torvik (Tor-Vik420) 100 1 2 09 - poutalak (PR4815162342) 80 1 2 10 - Malou (Malou-legendaire) 80 1 2 11 - Luffydu38 (Boss_38200) 80 0 2 12 - Kazuyalassoued (Vitalass) 80 1 2 13 - Furies74 60 0 2 13 - walid13100 (Walid13100xX) 60 0 2 V = victoires/D = défaites

Pour le classement général, seuls les quatre meilleurs résultats sont comptabilisés dans le classement d'une saison. Il est toutefois possible de participer à plus de quatre tournois si vous le souhaitez, le système de classement retiendra alors toujours les quatre meilleures performances. Pour plus de clarté, le nombre de tournois comptabilisés pour chaque joueur apparaît dans le classement ci-dessous :

Classement Général

GAMERGEN.COM SUMMER CHALLENGE Pseudo Points T TG V D 01 - Malou 260 2 0 4 4 02 - walid13100 220 2 0 5 4 03 - Pomme (RoiPomme) 220 2 0 4 4 04 - Bojackaumiel 200 1 1 4 0 05 - Chocolata 200 1 0 5 0 06 - Nobody7_83 180 1 0 3 2 07 - fxremy007 160 1 0 4 2 08 - Luffydu38 160 2 0 0 4 09 - Lanikeu 140 1 0 2 2 10 - AnghellSpawn 140 1 0 3 2 11 - Furies74 140 2 0 2 2 12 - Marine 120 1 0 3 2 13 - Desperatof 120 1 0 3 2 14 - gokudou 120 1 0 3 2 15 - Fox_Nocturne 100 1 0 1 2 16 - Torvik 100 1 0 1 2 17 - Bluekaneki 100 1 0 2 2 18 - poutalak 80 1 0 1 2 19 - Alain06130 80 1 0 0 2 20 - Kazuyalassoued 80 1 0 1 2 21 - Lusoco 80 1 0 1 2 22 - A$AP JOKE 60 1 0 0 2 T = tournois/TG = Tournois gagnés/V = victoires/D = défaites

Prochain tournoi, SoulCalibur VI, le 30 juillet prochain à 21h00. Inscrivez-vous, c'est gratuit et il y a LE collector du jeu à gagner !