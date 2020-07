Train Sim World 2 : la ligne Bakerloo et le Mark II 1972 présentés en vidéo et images

Devotail Games est bien connu pour ses simulateurs variés, et il lancera le mois prochain Train Sim World 2, qui proposera de gérer ses trains, mais également les métros. Aujourd'hui, le studio présente la ligne Bakerloo, bien connue des Londoniens, reliant Harrow & Wealdstone à Elephant & Castle.

Il s'agit d'une ligne historique en Angleterre, lancée entre 1906 et 1915 sous le nom de Baker Street et Waterllo Railway, puis rebaptisée The Bakerloo Railway pour ne retenir aujourd'hui que le nom principal. Elle transporte plusieurs millions de passagers chaque année sous les rues de Londres, avec 23,2 km de ligne et 25 stations desservant Waterloo, Piccalilly Circus ou encore Baker Street, où réside Sherlock Holmes. Si la ligne est aérienne pendant un certain tronçon, elle va également très profondément sous terre et demandera du doigté pour piloter la rame de métro, la nouvelle fonctionnalité d'adhérence de Train Sim World 2 modifiant la manière dont le train réagit aux conditions du rail ainsi qu'à son inclinaison.

Les développeurs mettent également en images, à admirer sur la seconde page, plusieurs stations recréées de manière réaliste, sans oublier le Mark II 1972 avec sa célèbre face avant rouge, en circulation depuis près de 50 ans à Bakerloo. La date de sortie de Train Sim World 2 est fixée au 20 août 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, en attendant, vous pouvez retrouver Train Sim 2020 en Collector's Edition à 28,68 € sur Amazon.fr.