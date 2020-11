Trine 4: The Nightmare Prince, un gros DLC Melody of Mystery annoncé en vidéo

Modus Games et Frozenbyte ont lancé Trine 4: The Nightmare Prince il y a maintenant un peu plus d'un an, et les studios dévoilent aujourd'hui Melody of Mystery, un DLC avec des niveaux inédits qui arrivera très prochainement sur ordinateurs, et un peu plus tard sur consoles. Place à une première bande-annonce :

Dans Melody of Mystery, les joueurs vont pouvoir retrouver Amadeus, Pontius et Zoya au travers de six nouveaux niveaux qui vont les emmener encore une fois à l'Académie Astrale pour enquêter sur une mystérieuse force ayant plongé les étudiants dans un profond sommeil. Les joueurs vont devoir utiliser leurs capacités pour résoudre des énigmes avec de la glace, des torches, des aimants ou encore des cristaux.

Melody of Mystery est attendu dans le courant du mois de novembre sur PC dans Trine 4: The Nightmare Prince, puis il arrivera au printemps 2021 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le jeu est vendu 23,32 € sur Amazon.fr.

