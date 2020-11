Trine 4: The Nightmare Prince, le DLC Melody of Mystery détaillé et lancé en vidéo

En début de semaine, Modus Games et Frozenbyte dévoilaient brièvement Melody of Mystery, un DLC pour Trine 4: The Nightmare Prince avec des niveaux inédits qui devait arriver dans le courant du mois sur ordinateurs et en début d'année prochaine sur consoles de salon. L'attente n'aura pas été longue, l'extension est déjà disponible sur PC.

Les studios ont donc évidemment partagé une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus, et détaillent un peu plus ce DLC, qui comprend :

6 niveaux inédits et passionnants dans des mondes de rêve étranges et imprévisibles ;

De nouvelles musiques pour accompagner les niveaux et l'histoire ;

Un doublage complet des voix et textes ;

De nouvelles améliorations pour les compétences des héros : Freezing Blink, Explosive Objects, Ricochet Arrows, Hazard Trail, Leaping Lightning, et Charged Dream Shield ;

Un nouveau gameplay avec de la glace, des torches, des aimants et des cristaux.

Melody of Mystery est donc disponible sur Steam, GOG.com et le Humble Store au prix de 7,99 €, il arrivera très prochainement sur EA Origin, mais il faudra attendre le printemps 2021 pour le retrouver sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Trine 4: The Nightmare Prince est quant à lui vendu 24,99 € sur Amazon.fr.

