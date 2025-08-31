Turok Origins : comment Saber Interactive veut séduire anciens fans et nouveaux joueurs

La licence Turok s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec Turok Origins, un projet que Saber Interactive développe depuis près de cinq ans. Aux commandes créatives, Jesús Iglesias, Game & Creative Director, qui nous a partagé sa vision et les ambitions de l’équipe.





Pour lui, les fondations du jeu s’appuient sur une formule intemporelle. « Des dinosaures, des aliens, des voyages dans le temps, des portails pour parcourir l’espace… Ce sont des choses que tout le monde rêve de faire », explique-t-il. L’idée est simple et directe : donner aux joueurs la possibilité de voyager dans le temps, de parcourir l’univers et de croiser le chemin de dinosaures.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Turok Origins n’est pas centré sur le multijoueur. « Le design du jeu est avant tout conçu pour être joué en solo », insiste Iglesias. La campagne a été pensée pour offrir une expérience complète et satisfaisante à ceux qui souhaitent la parcourir seuls. Mais cela n’empêche pas de profiter d’un mode coopératif qui vient enrichir la formule. « Nous avons voulu permettre aux joueurs de jouer différemment de ce qu’ils connaissaient dans l’ancien Turok. Désormais, il est possible de jouer avec ses amis et de vivre l’aventure d’une manière différente. »

Cette liberté se traduit également dans la conception des environnements. L’histoire conduira les joueurs à explorer plusieurs planètes, chacune possédant ses spécificités. « Chaque lieu est unique. La manière de s’y déplacer, la façon d’affronter les ennemis, tout est propre à l’endroit où l’on se trouve », détaille le directeur créatif. Les créatures disposent d’IA et de capacités particulières, ce qui impose une adaptation constante. Le climat viendra aussi bouleverser les affrontements. Des tempêtes de sable, de la pluie ou d’autres conditions dynamiques modifieront l’approche et permettront de renouveler les parties. « On peut rejouer les mêmes lieux plusieurs fois avec des conditions météo différentes, et les situations seront totalement différentes », souligne Iglesias.

L’exploration occupe également une place centrale dans le projet. Le studio a choisi un rythme plus posé, qui ne pousse pas à enchaîner les objectifs. « Le jeu ne force pas à passer directement à l’étape suivante. Les joueurs peuvent prendre le temps de chercher, de découvrir, puis avancer », explique-t-il. Les planètes regorgeront de lieux cachés, de secrets et de chemins détournés, à découvrir seul ou entre amis.

Cette philosophie s’applique aussi à la coopération. L’équipe a voulu que chacun puisse décider de la façon dont il vit l’aventure. « L’expérience sera agréable avec ou sans coop. C’est l’un des atouts du jeu », affirme Iglesias. En ligne, il sera possible de jouer avec des inconnus, mais l’expérience prendra tout son sens avec des amis partageant le même état d’esprit, au risque sinon de tomber sur des partenaires pressés d’enchaîner les missions.

Au-delà du gameplay, la narration a fait l’objet d’un soin particulier. Conscient que tout le monde ne connaît pas Turok, le studio a conçu une histoire capable de parler aussi bien aux nouveaux venus qu’aux fans de la première heure. « Nous avons dû écrire une histoire qui ait du sens pour tout le monde. Je ne peux rien révéler, mais il y a de nombreux liens avec les anciens épisodes qui devraient être très appréciés », tease le directeur créatif. Selon lui, certaines révélations devraient même « surprendre les joueurs qui ne s’attendent pas à ce que nous allons leur proposer ».

Reste la question du choix de cette licence. Pourquoi relancer Turok plutôt qu’une autre ? Pour Iglesias, la réponse est claire : il ne s’agit pas d’exploiter une marque connue, mais de redonner vie à un univers porteur. « Chez Saber, nous ne faisons pas de jeux basés sur des licences établies ou anciennes juste pour profiter de leur notoriété. Nous voyons un potentiel, même dans une IP considérée comme morte. Peu importe. Si nous pensons qu’il y a quelque chose à explorer, nous cherchons à la réinventer et à proposer notre propre vision au public. »

Ce discours traduit une véritable volonté de sincérité. « Nous mettons beaucoup d’amour et de soin dans tout ce que nous faisons », insiste Iglesias. « Nous essayons de proposer quelque chose de solide, d’authentique et de plaisant. Et nous espérons que les joueurs apprécieront. ». S’il devait imaginer le titre parfait pour résumer Turok Origins, il le formule ainsi : « Turok Origins est un jeu qui s’adresse aux fans historiques tout en amenant Turok à un nouveau public, de manière authentique. »

Vous trouverez l'interview complète à la page suivante de cet article. Turok: Origins n'a pas encore de date de sortie mais nous savons qu'il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.