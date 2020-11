UNBOXING de la télécommande multimédia PS5 : notre déballage maison en photos

Nous continuons dans notre série d'unboxing d'accessoires PS5, avec cette fois le petit gadget des cinéphiles et primo-acquéreurs de la nouvelle console de Sony, la télécommande multimédia. Cet aspect est ici mis en avant, et pour cause. Au-delà des boutons dits standards, elle dispose de plusieurs accès rapides aux services de musique, vidéo et VOD en vogue, tels que Netflix, Disney+, YouTube ou encore Spotify.

Si ce gadget vous a séduits et que vous souhaitez en faire l'acquisition, voici ce que vous découvrirez à l'ouverture de votre carton :

La télécommande multimédia ;

Deux piles LR6 (de marque Sony, évidemment...) ;

Et le petit livret habituel.

Comme vous pourrez le constater, la télécommande reprend les courbes originales de la PlayStation 5, comme tous les accessoires qui sont sortis le 12 novembre.

Vous trouverez toutes les photos du déballage maison en page suivante, et pourrez acquérir la télécommande multimédia PS5 pour 29,99 € chez Micromania.

