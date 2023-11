Vegas Infinite : le jeu VR du moment à ne pas louper, et c’est gratuit !

Si vous aimez l’univers des casinos, comme par exemple avec l'opérateur zetcasino, des machines à sous, blackjack et autres tables de poker, sachez qu’un jeu vidéo a fait son apparition il y a peu, sur PC, Meta Quest et PSVR 2. Son nom ? Vegas Infinite ! Vous l’aurez compris, le titre est jouable en réalité virtuelle, mais il est aussi possible de jouir de ce monde sans casque sur la tête.

Pour information, ce jeu a en fait initialement été créé en septembre 2018 sous le nom de PokerStars VR, et il ne s'agissait alors à l'époque que d'un simple jeu de Hold'em utilisant la réalité virtuelle du moment. Initialement dédié au poker, ce jeu a évolué au fil des années pour devenir de plus en plus complexe, intégrant progressivement d'autres jeux d'argent comme le blackjack, le craps, la roulette ou encore les machines à sous. D'un simple jeu de poker il est ainsi devenu progressivement un je de casino free-to-play en réalité virtuelle, d'ou son changement de nom en septembre 2023 en Vegas Infinite.

Mais rassurez-vous, le poker reste prépondérant dans Vegas Infinite avec la présence de tournois, de Spin & Go ou encore à travers le Metaverse Poker Tour. Notons également que vous pourrez profiter du jeu gratuitement, avec quelques limitations bien entendu comme l'impossibilité de rejoindre le luxueux Rooftop ou encore de profiter de la superbe vue sur le Strip virtuel.

Selon les créateurs, cette nouvelle version apporte un nouveau paysage urbain virtuel en 3D dans lequel les joueurs profiteront de casinos luxueux et de rooftops. Signalons également que les joueurs PC pourront rejoindre d'autres joueurs sur Steam VR et Meta Quest VR sans avoir besoin d'un casque VR.

Mais pour plus de détails, voici quelques mots de l’éditeur :

Jouez aux dés avec vos amis au craps. Choisissez parmi une sélection éblouissante de machines à sous et défiez de vrais adversaires dans des tournois de poker, Spin & Go, Sit & Go et multi-tables. Des étages luxueux de casino, des suites privées et des stations spatiales galactiques aux lignes d'horizon vertigineuses, perdez-vous dans des environnements époustouflants pendant une partie ! Restez comme vous êtes grâce à une gigantesque collection d'accessoires et de vêtements personnalisables, et ajoutez une touche de magie à votre jeu grâce à un nombre infini d’objets.

Vous l'aurez compris, vous pouvez vous amuser en ligne pour se divertir avec des inconnus ou des amis autour d'une table de jeu. Un jeu divertissant ? Eh bien pour le coup, la communauté s'exprime sur Steam !

hiCKSsan



Vraiment très fun ! Il faut juste éviter les premières tables avec les blinds les plus basses car les gens font n'importe quoi, ce n'est pas du poker.

L'ambiance est très bonne, si jamais un joueur arrive pour foutre le bordel il suffit de le muter et le calme revient. Il manque plus qu'un système de tournois avec récompense et ça sera parfait ! Alexis



Vraiment super bien, il a même réussi à me faire aimer le poker j'ai appris avec le jeu en très peu de temps. Puis si vous avez des amis c'est encore mieux. Mr Bugs



Si vous aimez jouer au poker : foncez. En plus c'est gratos ! Seuls problèmes : les gamins qui font tapis avec une paire de 2... Car comme tous les jeux de poker gratos, il y a des joueurs qui font n'importe quoi pour emm*rder les autres. Mais l'algorithme des cartes ne me semble pas très juste : soit on fait un carnage soit on se fait rouler dessus par des mecs qui tape 3 brelans d'affilé. Exemple : ça m'est arrivé que pendant 1 heure sur une table je tombai que sur de très, très bonnes mains puis pendant 2 heures après c'est à peine si j'avais une paire avec des mains pourrie. M'enfin, toutes les interactions possibles rattrapent les défauts du jeu. C'est très, très fourni.

Vous savez tout... Il ne vous reste plus qu’une chose à faire, allumez votre casque !