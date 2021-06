Virtual Desktop : l'appartement virtuel de l'application qui a ouvert le jeu PC VR sans fil au Quest existe VRaiment !

Virtual Desktop, l'application de streaming de contenu PC en réalité virtuelle propose depuis un certain temps déjà des environnements virtuels d'où il est possible de piloter son PC. Pour nous mettre à l'aise, Guy Godin, développeur valeureux tenant tête à Facebook, nous propose de nous installer très confortablement dans les hauteurs d'un building, dans un appartement moderne et cosy à la vue dégagée donnant sur une cité animée. En ce dimanche pas très ensoleillé, nous avons décidé de partir à la recherche de ce dernier, même sans avoir la certitude même de son existence réelle.

Notre périple fut long et parsemé d'embûches, mais nous avons fini par retrouver l'adresse exacte de l'immeuble depuis lequel la vue panoramique a pu être numérisée. Il s'agit de la Chestnet Tower située en plein Chicago et plus exactement au 121 W Chestnut St, Chicago, IL 60610, États-Unis. Après un saut virtuel transatlantique, nous avons d'abord repéré l'entrée du building dans la rue avant de choper un hélicoptère - tout aussi virtuel - pour capter des images de l'endroit. La tour en question propose des suites de luxe avec un panorama splendide sur la ville de Chicago et sa vie frémissante. L'acquisition de l'un de ces appartements n'est pas à la portée de tous, surtout dans les étages, mais il faut avouer que la déco est vraiment sympa. Nous vous laissons juger par vous-même.

En feuilletant le catalogue et en repoussant les limites de la zone virtuelle de Virtual Desktop, nous en avons déduit que l'appartement est de type studio et qu'il est situé dans les derniers étages côté ouest de la tour. L'environnement ne propose ici qu'une pièce à vivre et un couloir. Le reste n'est pas modélisé et c'est dommage, car cela aurait été sympathique de pouvoir s'y promener, même si c'est complètement inutile dans l'application.

Pourquoi Guy Godin a-t-il choisi Chicago, lui qui habite Bikini Bottom, soit à des centaines de miles de là ? Peut-être rêve-t-il de s'offrir un pied à terre du côté de cette ville au passé rempli d'histoire ? Quoi qu'il en soit, nous voici arrivés au bout de notre recherche délire du jour et cela nous a bien amusé de trouver que le développeur s'était appuyé sur un lieu existant pour créer l'environnement de son utilitaire.



