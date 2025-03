VR : ce studio arrête la réalité virtuelle après son prochain jeu

La réalité virtuelle est un milieu de niche, nombreux sont les studios à s'y être essayés, mais rares sont ceux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. People Can Fly avait créé la division Incuvo pour juster développer des jeux VR, à savoir Green Hell VR et Bulletstorm VR, mais ce dernier a été accueilli très froidement, la faute à des soucis techniques. Incuvo planche actuellement sur Project Bison, attendu en 2025.

Dans un communiqué qui a fait surface cette semaine, People Can Fly annonce que Project Bison sera donc l'ultime jeu en réalité virtuelle qu'il éditera pour Incuvo. Le studio polonais parle d'« une réduction significative des investissements dans la production de nouveaux jeux VR », il va donc « cesser progressivement ses activités d'édition de jeux VR ». Pour l'instant, difficile de savoir ce qu'il va advenir d'Incuvo, mais PCF veut visiblement garder la main sur ce studio, qui pourrait en théorie continuer à développer des jeux VR, mais pour d'autres éditeurs.

People Can Fly a enchaîné les licenciements l'année dernière, réduisant l'ambition de certains projets et en annulant d'autres. Le studio développe Project Gemini pour Square Enix et épaule The Coalition sur Gears of War: E-Day pour Microsoft (c'était le Project Maverick). Le studio polonais resserre toujours un peu plus ses activités pour garder la tête hors de l'eau.

