War Thunder : un artwork fait scandale, les développeurs réagissent

Développé par Gaijin Entertainment, War Thunder nous plonge dans des batailles multijoueurs dans les airs, sur terre et en mer à bord d'un tas de véhicules, anciens ou modernes. Un titre qui accueille régulièrement des mises à jour, mais la dernière fait scandale auprès de la communauté.

Ce n'est pas le contenu de la mise à jour Seek & Destroy qui fait parler de lui, mais bien un artwork officiel, à découvrir ci-dessus. Plusieurs joueurs ont remarqué que l'explosion de fumée en bas à gauche est celle de la navette spatiale Challenger, qui avait explosé peu après le décollage en 1986, tuant ses sept passagers. Une tragédie pour le milieu aérospatial, le drame a marqué la NASA, les familles des victimes et de nombreux passionnés, retrouver l'explosion de la navette Challenger sur l'artwork d'un jeu vidéo passe mal.

Plusieurs joueurs pensaient que Gaijin Entertainment avait utilisé une IA pour réaliser cet artwork, mais un community manager a pris la parole sur le forum officiel pour répondre aux interrogations des fans :

Nous avons accidentellement utilisé l'explosion de la catastrophe de Challenger dans l'un de nos artworks. Veuillez accepter nos sincères excuses pour cela, la photo faisait partie d'un pack de référence sur les explosions aériennes utilisé par nos artistes et le contexte a été perdu.

Nous modifierons cette illustration dès que possible et prendrons des mesures pour garantir que cela ne se reproduise plus à l'avenir.