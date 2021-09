Wargaming : le community manager quitte l'entreprise et dénonce une ambiance toxique

Ce qui est certain, c'est que ça ne va vraiment pas fort chez Wargaming ces temps-ci... Il y a peu, un employé se faisait renvoyer pour avoir fait une très mauvaise blague lors d'un partenariat. C'est maintenant au tour du Community Manager de l'entreprise d'enfoncer le clou. Ce dernier travaillant pour le jeu World of Tanks a quitté la firme par solidarité. Il dénonce « une culture d'entreprise toxique perpétuant un cycle d'erreurs graves qui remonteraient à au moins quatre ans ».

Voici son témoignage :

Salut les tankistes,

Je suis désolé de vous annoncer que je démissionne de mon poste de responsable principal de la communauté et des évènements au sein de l'équipe World of Tanks Americas. Je n'apparaîtrai plus sur les streams officiels, et malheureusement, cela signifie que je n'assisterai pas à l'Aquino Tank Weekend à l'Ontario Regiment Museum la semaine prochaine (mais vous devriez quand même y aller, ça va être génial). Je suis chez Wargaming depuis plus de 5 ans et je suis fier du travail que nous avons accompli, en particulier dans la reconstruction de nos opérations après le déménagement d'Emeryville à Austin.

J'ai la chance d'avoir eu la possibilité de faire avancer ma propre carrière et d'interagir avec des personnes incroyables et passionnées du monde entier. J'ai tellement d'amour pour les gens brillants et résilients de Biélorussie, d'Ukraine, du Brésil, d'Argentine et des autres pays suite à mon passage chez Wargaming qu'il m'est difficile de l'exprimer. Bien sûr, il en va de même pour nos merveilleux CC et la communauté WoT en général - même les plus salés d'entre vous me manqueront.

Je prends cette décision douloureuse en raison du récent licenciement d'un employé de mon équipe que je pense être une personne gentille et compétente pour des raisons que je perçois personnellement comme une campagne illégitime et incroyablement persistante visant à le prendre injustement comme bouc émissaire par la direction de son ancienne équipe qui, (à mon avis) est désespérée au point de vouloir blâmer n'importe qui pour l'incident le plus récent de, ce que je perçois comme étant, une culture d'entreprise toxique perpétuant un cycle d'erreurs graves qui remonte à au moins 4 ans - bien avant son temps dans cette équipe et avec des causes bien supérieures à son niveau de rémunération.

Le membre de l'équipe en question a fait des erreurs, et lorsqu'on lui a demandé de s'excuser publiquement pour eux malgré avoir quitté cette équipe, il s'est proposé et l'a fait comme l'individu honorable qu'il est. Malgré cela, les membres seniors de cette équipe, à mon avis, ont mené une campagne incessante de bouc émissaire pour le faire licencier de mon équipe. Je ne peux décrire ce comportement que comme lâche, méprisable et celui d'une merde.

Il y a plus de séparation entre nos équipes qu'il n'est probablement évident aux yeux du public, et j'espère sincèrement que cet incident représente une incursion unique de cette culture dans l'équipe Tanks. Je vous exhorte à ne pas juger l'entreprise dans son ensemble par ces actions, car il y a des milliers d'employés dévoués chez Wargaming qui travaillent vraiment dur chaque jour pour vous offrir la meilleure expérience possible. Wargaming contribue beaucoup à l'histoire vivante des véhicules blindés et, du moins d'après mon expérience, traite très bien les employés. Alors que mon voyage avec World of Tanks est terminé, je suis convaincu que mon équipe se rétablira et commencera une nouvelle ère réussie en peu de temps.

Merci beaucoup à tous de m'avoir permis d'en faire partie,

Zachary « CabMech » Doig