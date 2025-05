Warhammer 40,000 : deux surprises pour les fans de FPS, dont un jeu gratuit disponible dès maintenant !

La franchise Warhammer 40,000 est riche et les développeurs ne se cantonnent pas à un seul style lorsqu'il s'agit de l'adapter en jeux vidéo. Bien évidemment, tout lorgne en général autour de l'action, que ce soit à la troisième personne avec Warhammer 40,000: Space Marine 2 ou à la stratégie de guerre en temps réel avec Warhammer 40,000: Dawn of War. Mais Auroch Digital avait opté pour le genre du Doom-like, ou boomer shooter, avec Warhammer 40,000: Boltgun, sorti en 2023. Un FPS à l'ancienne qui va avoir droit à une suite, mais pas seulement.

Big Fan Games, le label d'édition de Devolver Digital, et Auroch Digital ont profité de la Warhammer Skulls de ce soir pour dévoiler Warhammer 40,000: Boltgun 2, la suite de leur boomer shooter avec l'Ultramarine Malum Caedo. Au programme, toujours pas de finesse, simplement « PLUS d'ennemis, PLUS d'armes et de NOUVELLES façon de purger ».

Warhammer 40,000: Boltgun 2 est la suite brutale et trépidante du FPS rétro Warhammer 40,000: Boltgun. Dans la continuité de Warhammer 40,000: Boltgun, votre mission vous emmène vers de nouveaux lieux dans une campagne solo à embranchements qui mêle harmonieusement l'univers sombre et sinistre de Warhammer 40:000 à un jeu de tir à la première personne effréné. Partez au combat dans des mondes inédits et terrassez les ennemis qui s'y cachent. Des hauteurs colossales d'une cité-ruche aux mangroves impénétrables d'une jungle, vous devrez surmonter les défis de chaque biome pour accomplir votre mission. Inspiré des combats explosifs de Warhammer 40,000: Boltgun, foncez tête baissée dans la glorieuse bataille, armé d'un arsenal d'armes de Space Marines mortelles. Déchiquetez vos ennemis avec votre épée tronçonneuse mortelle ou faites-les exploser de pixels et de sang avec votre fusil à pompe ! À mesure que votre arsenal s'améliore, vos ennemis aussi ! Les féroces Bloodletters et leurs Juggernauts démoniaques sont une force quasi invincible qui fonce au combat, assoiffés de sang ! Gameplay FPS explosif – Écrasez vos ennemis dans des combats survoltés.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Oui, l'attente sera longue, mais Auroch Digital avait une autre surprise pour les joueurs. Le studio a également dévoilé Warhammer 40,000: Boltgun - Words of Vengeance, un autre FPS rétro, cette fois free-to-play et disponible dès maintenant sur PC, via Steam. Sauf qu'ici, pas question de viser et de tirer avec la souris, les joueurs doivent taper des mots sur leur clavier afin d'infliger des dégâts aux ennemis qui se dressent devant eux, à la manière de The Typing of the Dead. Nous incarnerons toujours Malum Caedo sur le monde forge de Graia, pas de dépaysement du côté du lore.

