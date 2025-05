Warhammer 40,000: Space Marine 2, un rendez-vous est donné, les fans ont déjà hâte

En septembre dernier, Saber Interactive et Focus Entertainment ont fait le bonheur des fans de la franchise de Games Workshop avec Warhammer 40,000: Space Marine 2, un jeu de tir et d'action jouable en solo comme en coopération. Tout comme World War Z, conçu par les mêmes studios, ce titre a droit à du contenu additionnel régulièrement et les développeurs dévoileront très prochainement quelques nouveautés.

Eh oui, Games Workshop officialise la Warhammer Skulls 2025, un évènement qui mettra à l'honneur la franchise, nous aurons notamment « des infos de mises à jour pour Warhammer 40,000: Space Marine 2 », mais également pour Warhammer 40,000: Darktide, et Warhammer 40,000: Mechanicus II, respectivement développés par Fatshark et Bulwark Studios. La Warhammer Skulls 2025 aura lieu le 22 mai prochain, à partir de 18h00, et sera une nouvelle fois présentée par Rahul Kohli, bien connu pour son rôle de Malum Caedo dans le boomer shooter Warhammer 40,000: Boltgun. Ce dernier déclare :

Il y a tellement de portes d'accès à l'univers de Warhammer, moi j'ai pris celle des jeux vidéo. Le Warhammer Skulls Festival est un événement que je suivrais chaque année si je ne l'animais pas déjà ! C'est un plaisir de revenir pour ma troisième année et j'ai hâte de voir les réactions face à ce qui va y être révélé, ça va être un sacré spectacle !

En plus de ces trois titres, la Warhammer Skulls 2025 dévoilera des informations concernant Warhammer 40,000: Rogue Trader, Blood Bowl 3, Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Tacticus, Warhammer 40,000: Verminitide II, Warhammer 40,000: Warpforge, et Warhammer 40,000: Battlesector. L'évènement, qui sera à suivre sur Twitch, s'annonce déjà comme incontournable pour les fans et la franchise bénéficiera de promotions allant jusqu'à - 90 % sur les boutiques en ligne.

Vous pouvez retrouver Warhammer 40,000: Space Marine 2 à partir de 52,60 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.

Lire aussi : Warhammer 40,000: Space Marine, une énorme annonce pour la suite de la franchise, les fans sont aux anges