Warhammer 40,000: Speed Freeks, un jeu de course et d'action free-to-play annoncé en vidéo et déjà jouable

Les jeux de course, c'est bien. Mais vous savez ce qui est mieux ? Les jeux de course et d'action avec des véhicules équipés comme des chars d'assaut et pilotés par les Orks de l'univers Warhammer 40,000. Improbable ? Pas vraiment, car PLAION et Caged Element dévoilent aujourd'hui Warhammer 40,000: Speed Freeks, dont voici la première bande-annonce :

Le studio de développement n'est pas étranger à ce genre de jeu, il avait déjà sorti le sympathique GRIP, mais Warhammer 40,000: Speed Freeks va encore plus loin. Le titre permet de piloter différents véhicules répartis en plusieurs classes, avec des chars de dégâts, de soutien ou des tanks aux capacités uniques. Le but est de foncer vers la victoire, tout en explosant ses adversaires, voici les points clés de ce jeu :

Des matchs à 16 joueurs, avec une variété de véhicules à conduire et des cartes richement décorées où s'affronter, aucun match ne se termine de la même manière.

Diverses classes, avec 7 véhicules uniques à conduire, les joueurs peuvent trouver le style de jeu qui leur correspond.

Le Mode Poursuite, les équipes doivent aller le plus vite possible pour capturer des points et les défendre des ennemis. Le Mode Convoi (non jouable pendant la phase Alpha) consiste à protéger le convoi de votre équipe tout en attaquant celui du camp adverse et en s'affrontant entre les deux pour finir premier. Les deux modes de jeu proposent un gameplay unique et chaotique, emblématique de l'univers fantaisie de Warhammer 40,000.

Un chaos explosif et des graphismes de pointe alimentés par l'Unreal Engine 5, donnent aux joueurs la chance de vivre l'expérience Warhammer 40,000 comme jamais auparavant.

Warhammer 40,000: Speed Freeks sera free-to-play sur PC, et il est déjà disponible grâce à une version Alpha Playtest sur Steam, il suffit de demander l'accès pour y accéder. Les joueurs peuvent déjà profiter d'une sélection limitée de véhicules et de niveau dans le mode Conquête, le but est ici de s'affronter dans des engins légers pour marquer un maximum de points avant de sprinter vers la ligne d'arrivée. Vous pouvez retrouver des romans Warhammer 40,000 sur Amazon.