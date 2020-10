Watch Dogs Legion : Stormzy dévoile son clip Rainfall, réalisé avec le moteur du jeu

Londres et ses habitants auront un rôle important dans Watch Dogs Legion, le troisième épisode de la saga d'Ubisoft. Les développeurs ont décidé de faire un beau clin d'œil à la culture urbaine de la ville en invitant le rappeur Stormzy à apparaître en tant que PNJ, que nous croiserons lors d'une mission secondaire où il officiera justement en tant que musicien enregistrant un morceau.

Ce titre, c'est Rainfall, que nous avions pu entendre dans la bande-annonce dévoilant sa présence. La chanson en featuring avec Tiana Major9 refait parler d'elle cette semaine, car Stormzy vient de dévoiler son clip officiel, intégralement réalisé avec le moteur de Watch Dogs Legion ! Le résultat est aussi agréable pour les yeux que pour les oreilles, et devrait plaire aux amateurs de la franchise et de hip-hop.

La date de sortie de Watch Dogs Legion, c'est pour le 29 octobre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, et au lancement sur consoles next-gen : vous pouvez le précommander pour 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Watch Dogs Legion : les jaquettes des gros jeux Ubisoft « hackées » sur le Microsoft Store pour promouvoir le nouvel épisode