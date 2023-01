Wave s'associe à PICO pour créer une série de concerts en réalité virtuelle et sur TikTok Live !

Wave, géant du divertissement virtuel, s'associe à PICO, constructeur de casque VR, pour proposer une série d'expériences de concerts immersifs 360° avec des artistes de renommée mondiale. Le partenariat sera lancé avec The Calvin Harris Experience, ce vendredi 13 janvier 2023 à 21h00 (heure française). Les fans pourront assister au concert via dans les zones où les casques grand public PICO sont actuellement disponibles, notamment en Europe, en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée. Ils auront un accès exclusif à une version étendue de la première du concert tandis qu'une partie de cette dernière sera également diffusée sur TikTok LIVE (du même groupe, ndlr)

Le DJ-producteur Calvin Harris, lauréat d'un GRAMMY Award et auteur de plusieurs disques de platine, donnera le coup d'envoi de ce partenariat avec The Calvin Harris Experience. L'expérience immersive du concert emmènera les fans dans un voyage musical à travers l'univers virtuel de Calvin, une expérience dans le métavers remplie d’éléments visuels et audio dans un monde inspiré de la nature. Calvin se produira en direct sous la forme d'un avatar virtuel et permettra aux fans de découvrir sa setlist avec un arsenal de musique dance ainsi que ses hits mondiaux. Les fans de VR pourront ainsi explorer le monde de Calvin en tant qu'avatars, faire la fête ensemble en se trouvant à quelques mètres de Calvin pendant son spectacle. Ils auront également la possibilité d'influencer l'expérience live comme jamais auparavant en ajoutant des éléments musicaux personnalisés et dynamiques pendant le spectacle.

The Calvin Harris Experience fait suite à la Wave's 2020 The Weekend Experience, diffusée sur TikTok LIVE. Pour participer à la première en live, il faut réserver sa place et obtenir plus d'informations sur la page dédiée du site de Wave. Après cette première mondiale, The Calvin Harris Experience sera rediffusé sur PICO et TikTok LIVE. Pour obtenir les derniers détails sur la première et le calendrier des rediffusions, rendez-vous sur thecalvinharrisexp.com.