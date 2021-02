Winds & Leaves : la nouvelle exclusivité PS VR se dévoile avec un premier trailer et des images

La nouvelle production des papas de Prison Boss VR (disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2), Winds & Leaves, s’est dévoilée à travers un premier trailer et avec des images. Développé donc par Trebuchet, Winds & Leaves est aux antipodes de Prison Boss VR. Les joueurs seront plongés dans un monde coloré et le but sera de redonner vie à la flore de ce même monde.

Pour ce faire, vous aurez besoin d’une pelle pour creuser des trous et y mettre une graine. Une fois que votre arbre commencera à pousser, de l’herbe apparaîtra autour de ce dernier. Notez toutefois que vous devrez planter les graines aux endroits appropriés si vous souhaitez voir votre forêt prendre vie. Enfin, les échasses permettront aux joueurs d’atteindre des hauteurs pour cueillir des fruits. Selon l’usage que vous en ferez, vous serez en mesure de les élever ou de les abaisser. Alexander Pernot Lopes, le cofondateur de Trebuchet, a pris la parole pour expliquer un peu plus en détail les mécaniques du titre.

Très tôt dans le développement du jeu, on a réfléchi à des moyens de le rendre captivant en VR. On voulait en faire une expérience paisible, mais pas passive. C’est là qu’entre en scène notre système de déplacement unique en son genre : les échasses, qui permettent de ressentir chaque pas effectué avec les manettes PS Move. Vous pouvez les élever ou les abaisser pour ajuster votre rythme ou atteindre des fruits haut placés dans les arbres. Il est également possible de se passer des échasses pour grimper au sommet de n’importe quel arbre et observer les alentours. On voulait également concevoir un jeu non linéaire afin que le processus de régénération paraisse plus naturel. Vous pouvez donc faire pousser un arbre où bon vous semble, à condition que votre fruit corresponde aux caractéristiques du sol. Quand les arbres commencent à croître, de l’herbe se propage à leurs pieds. Vous atteindrez des étapes qui vous permettront d’accéder à de nouveaux fruits ou à des améliorations d’équipement. Il vous faudra valider chacune de ces étapes clés en plantant la bonne végétation au bon endroit. Notre but était de faire du joueur le chaînon manquant de ce monde, celui qui éveillerait l’abondante flore en sommeil sous ces terres arides.

Winds & Leaves est attendu en exclusivité sur le PS VR pour le printemps 2021. Vous pouvez acheter une paire de PlayStation Move sur Boulanger pour 45,00 €.