Wolfenstein: Youngblood désormais jouable en RTX avec le DLSS

Les développeurs mettent régulièrement à jour leurs jeux sur PC pour les rendre compatibles avec les nouvelles technologies, notamment celles de NVIDIA. Et cette semaine, c'est Wolfenstein: Youngblood qui a droit à un patch le rendant jouable en RTX avec le DLSS.

Comme le rappelle NVIDIA sur son blog, le RTX, ou Ray-Tracing en temps réel, permet d'afficher des réflexions plus réalistes et des détails plus poussés. Une première petite vidéo, à retrouver ci-dessus, montre bien l'amélioration graphique grâce à cette technologie réservée aux possesseurs d'une carte graphique RTX de NVIDIA. Et il faut évidemment mettre ses pilotes à jour puis se rendre dans les options vidéo avancées du jeu de MachineGames. La mise à jour de Wolfenstein: Youngblood rajoute également la compatibilité avec le DLSS, qui améliore les performances du jeu, permettant de gagner une trentaine de fps in-game, voire doubler le framerate selon la configuration et la résolution. Là encore, l'amélioration est démontrée en vidéo :

Pour rappel, Wolfenstein: Youngblood est disponible sur PC et consoles depuis le mois de juillet 2019 et a déjà reçu plusieurs mises à jour pour rajouter du contenu.

