World of Warcraft: Burning Crusade Classic, le raid Temple noir lancé en vidéo

Blizzard Entertainment continue de proposer du contenu pour World of Warcraft Classic, ramenant les joueurs du célèbre MMO quelques années en arrière pour toujours plus de nostalgie. Le studio vient de lancer récemment une nouvelle mise à jour pour Burning Crusade Classic :

Les joueurs peuvent ainsi participer au raid Temple noir pour affronter le Traître, Illidan Hurlorage. La mise à jour inclut également le raid de la Bataille du mont Hyjal, emmenant les joueurs dans les Grottes du temps. D'autres nouveautés sont introduites, les voici :

La saison 3 d’arène JcJ (qui a déjà commencé) ;

La possibilité d’améliorer la réputation de votre faction pour obtenir le fameux Drake de l’Aile-du-Néant ;

Des modifications d’équilibrage pour les précédents paliers de raid.

