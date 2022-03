World of Warcraft: Burning Crusade Classic, le raid Zul’Aman lancé en vidéo

Bien évidemment, tous les joueurs de World of Warcraft attendent le mois prochain pour découvrir la prochaine extension de leur MMORPG favori, qui fera suite à Shadowlands. Mais d'autres s'amusent sur les serveurs Classic avec Burning Crusade, qui vient d'accueillir un nouveau raid.

Après le Temple noir, c'est la forteresse de Zul'Aman qui devient jouable dans World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Ce nouveau défi invite des équipes de dix joueurs à s'aventurer dans les Terres Fantômes d'Azeroth pour affronter six boss, à savoir les avatars des Loas trolls amani puis leur chef, le redoutable Zul'jin, qui ne fait aucune distinction entre la Horde et l'Alliance. Le raid rajoute également la monture spéciale Ourse de guerre amani, à débloquer en battant quatre avatars des Loas et en sauvant leurs otages dans un temps imparti.

Zul'Aman a droit à une bande-annonce de lancement, à découvrir ci-dessus. Vous pouvez retrouver World of Warcraft : Contes et légendes d'Azeroth à 30 € sur Amazon.