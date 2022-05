World of Warcraft: Burning Crusade Classic, la mise à jour Fureur du Puits de soleil lancée en vidéo

Il y a quelques semaines, Blizzard a dévoilé Wrath of the Lich King Classic, l'extension est évidemment très attendue par les fans nostalgiques, mais ces derniers vont encore devoir patienter et profiter du contenu de Burning Crusade Classic, avec la Fureur du Puits de soleil, une mise à jour lancée tout récemment.

Cette mise à jour de contenu rajoute évidemment pas mal de nouveautés et de fonctionnalités, voici ce qu'il faut retenir :

Nouvelle zone et nouvelle faction : île de Quel’Danas - Les joueurs et joueuses disposeront d’un nouveau point central de quêtes journalières qui proposera des quêtes supplémentaires au fil du temps. Ces quêtes leur permettront en outre de gagner de la réputation auprès d’une nouvelle faction, l’Opération Soleil brisé.

Nouveau donjon : la terrasse des Magistères - Il s'agira ici d'affronter les forces de Kael'thas et de la Légion pour se préparer à la bataille finale.

Nouveau raid : le plateau du Puits de soleil - Un nouveau raid de 25 personnes où les joueurs et joueuses doivent se frayer un chemin jusqu'au Puits de soleil pour empêcher l'invocation de Kil'jaeden, le chef de la campagne de la Légion ardente en Azeroth. Grande nouveauté : l'harmonisation ne sera plus nécessaire pour accéder aux trois derniers boss !

Saison 4 de JcJ - Les personnages-joueurs de JcJ combattront pour obtenir l'ensemble d'équipement du gladiateur brutal. Ils auront en outre la possibilité d'acquérir à coûts réduits les ensembles des saisons 2 et 3.

Cette mise à jour est déjà disponible dans World of Warcraft: Burning Crusade Classic. Pour rappel, le jeu actuel accueillera prochainement l'extension Dragonflight, et les joueurs sur mobiles pourront se tourner vers Warcraft Arclight Rumble. Vous pouvez retrouver des produits estampillés WoW sur Amazon.