Warcraft Arclight Rumble : le nouveau jeu mobile entre campagne solo, donjons coopératifs et PvP officialisé et détaillé !

Activision-Blizzard l'avait annoncé : toutes ses grosses franchises auront droit à leur version mobile. C'est donc sans surprise que nous avions appris qu'un Warcraft sortirait prochainement pour les smartphones et tablettes, et il a comme prévu été présenté ce 3 mai 2022. Son nom ? Warcraft Arclight Rumble.

Cette expérience free-to-play entre stratégie et action aura beau avoir une direction artistique rappelant Clash of Clans, elle proposera ses propres mécaniques de jeu. Elle nous invitera à collectionner et contrôler une soixantaine de figurines, à travers une campagne solo comprenant plus de 70 missions, mais aussi dans des donjons et raids en coopération et un mode compétitif JcJ. Parmi ces figurines, des sorts, mais aussi des chefs de clan aux capacités uniques pour contrer les troupes adverses, tirés de la licence Warcraft. Chaque bataille remportée débloquera de l'expérience pour monter le niveau de nos figurines et obtenir des compétences additionnelles, et il sera possible de rejouer des missions pour remporter des récompenses supplémentaires. Pour ce qui est du gameplay et de ses subtilités, tout est expliqué par les développeurs en vidéo ci-dessous.

« Warcraft Arclight Rumble offre le genre d’expérience que nous nous efforçons toujours de concevoir chez Blizzard, a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. Le jeu est amusant d’emblée, et reste riche et gratifiant sur la durée. Nous sommes particulièrement fiers de proposer une authentique et inédite version de Warcraft sur mobile et nous avons hâte que les joueurs et joueuses puissent se lancer dans ce joyeux chaos. » LE MEILLEUR DE BLIZZARD, PARTOUT AVEC VOUS — Facile à comprendre, difficile à maîtriser, Warcraft Arclight Rumble est un jeu de stratégie passionnant et débordant d’action qui dispose d’une véritable profondeur et encourage l’exploration des mécaniques. Composez des armées de figurines autour de chefs, avec des combattants redoutables comme Grommash Hurlenfer, le chef des Chanteguerres, ou l’archimage Jaina Portvaillant, puis attribuez-leur de puissants sorts avant de renforcer leurs rangs à l’aide de troupes.

UNE FOULE DE CONTENU, DES MÉCANIQUES VARIÉES ET UNE GRANDE REJOUABILITÉ — Découvrez une incroyable expérience solo composée de plus de 70 missions et relevez des défis hebdomadaires et mensuels sous forme de donjons, de raids épiques et bien plus. Jouez avec vos camarades grâce aux modes de jeu compétitif ou coopératif et rejoignez des guildes pour rencontrer d'autres commandants.

COLLECTIONNEZ VOS PERSONNAGES FAVORIS ISSUS DE L'UNIVERS DE WARCRAFT — Plus de 60 héros, adversaires, monstres et plus, tous issus de l'univers de Warcraft ont été modélisés sous forme de figurines de jeu de plateau. Collectionnez-les, faites-les progresser et octroyez-leur de puissants talents. Découvrez d'incroyables synergies ou amusez-vous à former des armées autour de vos personnages favoris. Accomplissez des missions de conquête pour gagner des récompenses bonus en rejouant des niveaux avec des chefs issus des cinq familles : la noble Alliance, les redoutables bêtes, les terribles Morts-vivants, la puissante Horde et les impitoyables membres de Rochenoire.

UNE EXPÉRIENCE WARCRAFT AUTHENTIQUE — Conçu par une équipe d'experts passionnés, Warcraft Arclight Rumble vous offre une expérience authentique digne de la franchise Warcraft. Où que vous soyez, vous pourrez découvrir des références aux personnages, lieux et évènements légendaires des jeux de stratégie Warcraft sur PC et à World of Warcraft.

Pas de date de sortie en vue, mais vous pouvez vous préinscrire pour être tenus au courant du lancement et des phases de bêta test sur Android et iOS via le site officiel.