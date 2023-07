World of Warcraft et Mila Kunis soutiennent l'Ukraine avec un pack de mascottes

Alors que le conflit qui oppose les Ukrainiens aux Russes continue de faire rage depuis plus d'un an, Blizzard Entertainment a décidé de lancer une opération dans ses MMORPG afin de soutenir les actions humanitaires en Ukraine, au travers d'un petit pack de deux mascottes à retrouver dans WoW.

Blizzard s'est associé à l'actrice d'origine ukrainienne Mila Kunis, également Mage Feu à ses heures perdues, et à BlueCheck Ukraine, fondée par l'acteur Liev Schreiber, pour soutenir les ONG en Ukraine et les actions humanitaires lancées dans le pays, notamment sur le front. Concrètement, les joueurs peuvent acheter un pack de mascottes pour World of Warcraft et WoW Classic jusqu'au 29 août prochain, via le jeu ou Battle.net. Un pack vendu 20 €, dont tous les bénéfices seront reversés à BlueCheck. Mila Kunis commente cette initiative :

Le peuple ukrainien a désespérément besoin d’aide et BlueCheck fait un travail incroyable en fournissant rapidement des ressources aux groupes locaux, y compris des soins, une aide humanitaire, un soutien aux orphelins de la guerre et bien d'autres choses encore. La communauté de World of Warcraft est la première communauté de jeu dont j’ai fait partie. Je côtoyais des inconnus qui m’acceptaient telle que j’étais. Je sais à quel point cette communauté peut être généreuse et ce qu’elle peut accomplir lorsqu’elle travaille de concert. Je suis fière de contribuer à améliorer de nombreuses vies en Ukraine grâce à elle.

Liev Schreiber, cofondateur de BlueCheck, rajoute :

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a plus d’un an, les besoins en matière d’aide humanitaire ne cessent de croître. BlueCheck soutient directement des ONG vérifiées qui apportent leur aide là où elle est la plus nécessaire, et nous sommes reconnaissants envers la communauté de World of Warcraft pour sa contribution. BlueCheck nous permet de faire une grande différence pour le peuple courageux et résilient d’Ukraine, et chaque centime donné en achetant le pack de mascottes pour l’Ukraine nous permettra de poursuivre notre travail.

Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft, conclut :

Les joueurs et joueuses de World of Warcraft forment une communauté mondiale qui s’entraide dans le jeu et en dehors. C'est l’occasion de faire un geste qui aura un énorme impact. Grâce à la générosité de nos joueurs et joueuses, notre programme de mascottes caritatives a permis de récolter des millions d’euros au fil des années pour aider les personnes dans le besoin. Aujourd’hui, ce sont les victimes de la guerre en Ukraine qui ont besoin de nous. Je suis convaincue que notre incroyable communauté se mobilisera et se pavanera fièrement à travers Azeroth avec ces mascottes, tout en sachant que ce don sauvera des vies grâce au travail de BlueCheck Ukraine.

Le pack de mascottes inclut Jouette, un golden retriever pour les personnages de World of Warcraft, ainsi que Flrrgbie, un murloc tenant un tournesol, fleur nationale de l'Ukraine, pour les joueurs de WoW: Wrath of the Lich King Classic. Blizzard invite également les joueurs à faire un don du montant de leur choix à BlueCheck pour tout achat d'un objet in-game dans le MMORPG.