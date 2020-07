Xbox Game Pass : 4 nouveautés dont 2 gros morceaux datés pour juillet 2020

Le Xbox Game Pass ne chôme pas, quand bien même il a déjà ajouté quelques titres à son catalogue à la fin du mois de juin. Dès ce début de juillet 2020, il prévoit déjà quatre nouveautés, à commencer par Out of the Park Baseball 21 sur PC et SoulCalibur VI sur Xbox One dès aujourd'hui.

Les deux autres sont attendus pour le 9 juillet : il s'agit de l'Action-RPG CrossCode sur Xbox One, et de Fallout 76 pour le Xbox Game Pass pour PC et Xbox Game Pass pour Console.



Out of the Park Baseball 21 (PC) ID@Xbox – 1er juillet

La 21e version de la franchise de stratégie sportive primée offre les fonctionnalités et améliorations les plus innovantes dans l’histoire de la série. Profondeur et personnalisation sans précédent, Game Flow remanié pour les nouveaux arrivants et les plus chevronnés, authenticité inégalée sous licence MLB et MLBPA, et une abondance d’expériences hors ligne et en ligne : ne cherchez plus, vous avez trouvé la simulation de base-ball ultime.

Soulcalibur VI (Console) – 1er juillet

Redécouvrez l’art du combat ! Soulcalibur VI est le tout dernier opus de la célèbre série de jeux de combat à l’arme blanche. Prenez part à des combats épiques en 3D dans un monde fluide et splendide aux graphismes spectaculaires. Incluant un tout nouveau système de combat et des personnages inédits comme Geralt de The Witcher, Soulcalibur VI redéfinit la série légendaire. Remontez sur la scène de l’histoire sur Xbox One !

CrossCode (Console) ID@Xbox – 9 juillet

Si vous êtes à la recherche d’un titre avec plus de 30 boss, plus de 120 ennemis différents, des donjons immenses remplis d’énigmes, des capacités spéciales, une durée de vie colossale et une pléthore de quêtes rythmées par des mélodies jouées sur de vrais instruments, alors vous cherchez CrossCode ! Cet Action-RPG se déroulant dans un lointain futur et dans la veine de Secret of Mana ou Zelda combine des graphismes 16 bits avec une physique irréprochable, un système de combat dynamique, des énigmes bien pensées et une histoire captivante baignée dans la science-fiction.

Fallout 76 (Console & PC) – 9 juillet

Les développeurs de Bethesda Game Studios, déjà à l’œuvre sur les titres vainqueurs de plusieurs prix que sont Skyrim et Fallout 4, vous accueillent sur les terres de Fallout 76, leur RPG en ligne. Travaillez ensemble, ou pas, pour survivre. Sous la menace de l’annihilation nucléaire, vous allez découvrir le plus grand et le plus dynamique des mondes créés dans la légendaire saga Fallout.