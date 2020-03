Xbox Game Pass : NieR: Automata arrive très bientôt dans le catalogue Xbox One

La saga NieR célèbre ses dix ans cette année, et Yoko Taro et ses équipes ont fêté cet anniersaire dès aujourd'hui avec de belles révélations. NieR Replicant va ainsi avoir droit à une nouvelle édition sur consoles modernes, et un mystérieux NieR Re[in]carnation est désormais attendu sur mobiles.

Une autre annonce a été faite pour le dernier épisode en date, celui qui a rendu la licence encore plus populaire grâce au talent de PlatinumGames. NieR: Automata va devenir jouable par encore plus de personnes, car il va intégrer le Xbox Game Pass pour Console dès la semaine prochaine.

NieR: Automata - BECOME AS GODS Edition, d'après son nom sur Xbox One, sera donc livré avec l'histoire de base et ses DLC, et jouable par les abonnés à compter du 2 avril 2020. Si vous êtes passés à côté de cette production éditée par Square Enix, c'est le moment idéal pour vous rattraper.

