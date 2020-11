Xbox : King Ice dévoile un pendentif en or avec des diamants et émeraudes à 10 000 €

King Ice est connu pour ses bijoux très bling-bling, proposant notamment des pendentifs sous licence officielle, avec par exemple un collier d'une manette PlayStation en or 14 carats à 4 800 €. Mais le bijoutier vient de lancer une nouvelle collection Xbox, avec un pendentif au prix exorbitant.

Ce bijou de luxe est en effet vendu 10 000 € et reprend le logo de la Xbox 360 avec sa forme sphérique, mais il s'agit ici d'une demi-sphère, la face arrière étant plate avec les noms de Microsoft et King Ice pour rappeler qu'il s'agit d'un produit officiel. Le bijou est livré avec une chaîne Miami Cuban de 50 cm en or 14 carats, comme le pendentif qui arbore de l'or donc, mais aussi des diamants et des émeraudes rendant le collier particulièrement discret, mais à l'apparence très discutable.

La collection Xbox de King Ice inclut des produits un peu moins luxueux et donc plus abordables, avec un bracelet, des bagues et même un pendentif, avec de l'or plaqué, en forme de manette à 120 €. Ce qui est quand même deux fois plus cher qu'une manette de Xbox Series X et S sur Amazon.fr, et vous ne pouvez pas jouer à Halo avec.

