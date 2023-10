Xbox : une manette Édition spéciale Gold Shadow rayonnante dévoilée

Il y a trois semaines, Microsoft dévoilait la manette Xbox Astral Purple, avec un coloris violet. Eh bien le constructeur ne chôme pas et il présente aujourd'hui un nouveau modèle, la manette sans fil Xbox - Édition spéciale Gold Shadow, avec un revêtement un peu plus travaillé et du plus bel effet :

Les joueurs sur Xbox One ont évidemment la référence, Microsoft rend hommage aux manettes Shadow de sa précédente console de salon, avec un effet d'ombre très réussi, mais bien sûr, ce modèle Édition spéciale Gold Shadow prend comme base la manette de Xbox Series X|S et ses technologies modernes. Microsoft détaille :

Des ténèbres, la manette sans fil Xbox – Edition spéciale Gold Shadow surgit pour faire ses grands débuts à la lumière des projecteurs. Hommage aux designs de la série Shadow de la Xbox One, cette manette arbore une finition métallique or-noir sophistiquée sur le boîtier supérieur. À l’exception du boîtier supérieur et du Bouton multidirectionnel (BMD), le reste de la manette est drapé de noir carbone, ce qui permet aux éléments dorés de rayonner. Cette manette est une pièce maîtresse, parfaitement adaptée pour devenir votre nouvelle manette préférée et le joyau de votre collection.

Le BMD hybride or métallisé offre un toucher lisse sur lequel votre pouce peut glisser avec aisance. Les poignées latérales caoutchoutées et texturées à motif de diamant noir sur les gâchettes, les gâchettes hautes et le dos de la manette permettent une meilleure prise en main lors des moments de jeu sous haute pression.

Chaque manette est compatible avec les technologies sans fil Xbox et Bluetooth. Vous pourrez ainsi connecter votre manette sans fil Xbox – Edition spéciale Gold Shadow aux consoles Xbox Series X|S et Xbox One, aux PC, aux appareils iOS ou Android et aux tablettes. L’expérience est totalement fluide, vous pouvez donc l’appairer, passer d’un appareil à l’autre et retourner en jeu en toute simplicité. Vous pouvez bénéficier d’une autonomie de 40 heures et immortaliser vos meilleurs moments de jeu grâce au bouton Share dédié. La prise audio jack de 3,5 mm vous permet aussi de discuter avec vos amis à l’aide d’un casque compatible. Enfin, vous avez la possibilité d’utiliser l’application Accessoires Xbox pour réassigner les boutons de votre manette et créer des profils de manette personnalisés pour vos jeux préférés, ce qui donne à la manette Gold Shadow un potentiel infini pour améliorer votre niveau de jeu.

La manette sans fil Xbox – Edition spéciale Gold Shadow est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 69,99€. Rendez-vous sur Xbox.com, chez votre revendeur habituel ou sur le Microsoft Store pour plus d’informations.