Xbox One : une manette et sa station de charge The Mandalorian dévoilées

À quelques jours de la diffusion du premier épisode de la seconde saison de The Mandalorian sur Disney+, Microsoft dévoile une manette et sa station de recharge sous licence officielle, un magnifique produit proposé en précommande au prix de 189,99 €, ce qui est quand même énorme...

Ce « Set Mandalorian » inclut ainsi une manette de Xbox One (compatible Xbox Series X et S, PC, iOS et Android, mais quand même) avec « un design armure au motif Mandalorian en argent beskar », et une station de charge Xbox Pro, permettant de recharger sa manette et de continuer de jouer d'une seule main. Les produits sont très jolis et ont de quoi faire craquer les fans du Mandalorien, mais une nouvelle manette Xbox coûte 59,99 €, et la station de recharge est vendue 44,99 €, difficile de justifier un prix de 84,99 € plus élevé, même avec une batterie de ce type, d'autant qu'il s'agit d'une manette d'une génération bientôt ancienne.

Ce pack est affiché à 189,99 € sur le Microsoft Store, avec une date de sortie affichée au 31 décembre 2020, il devrait donc débarquer d'ici la fin de l'année.

