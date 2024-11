Xbox prêt à lancer sa boutique sur Android, mais il accuse Google

Bien qu'Android soit une plateforme plus ouverte qu'iOS, elle a quand même ses limitations, qui tombent petit à petit. Cette année, Google a été sommé d'autoriser l'installation de boutiques tierces sur les smartphones sous Android, Epic Games a rapidement lancé la sienne, mais Microsoft prépare toujours sa boutique, qui permettra d'acheter des jeux directement sur son smartphone via Xbox App.

Dans une série de messages publiés sur Bluesky, la présidente de Xbox Sarah Bond affirme qu' « en raison d'une suspension administrative temporaire récemment accordée par les tribunaux, nous ne sommes actuellement pas en mesure de lancer ces fonctionnalités comme prévu ». En clair, Sarah Bond accuse Google de bloquer l'arrivée de Xbox App sur Android, alors que la justice a ordonné l'ouverture à d'autres boutiques pour éviter le monopole du Play Store. Cependant, Google a eu droit à un sursis, le temps de faire appel, d'où le blocage... selon Sarah Bond.

Car The Verge, qui avait relayé l'information, a reçu un communiqué de la part de Dan Jackson, porte-parole de Google, qui déclare :

Microsoft a toujours été en mesure d’offrir à ses utilisateurs Android la possibilité de jouer et d’acheter des jeux Xbox directement depuis son application. Ils ont simplement choisi de ne pas le faire. L’ordonnance du tribunal et la précipitation à imposer sa mise en œuvre menacent la capacité de Google Play à offrir une expérience sûre et sécurisée. Microsoft, comme Epic, ignorent ces problèmes de sécurité bien réels. Nous restons concentrés sur le soutien d’un écosystème qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour deux des plus grandes sociétés de jeux.

Xbox et Google se renvoient la balle, mais au final, ce sont les joueurs qui sont perdants pour le moment. Vous pouvez quand même jouer sur smartphone en vous abonnant au Game Pass Ultimate contre 14,99 € par mois via Amazon, Cdiscount et Fnac.