Microsoft Store : la boutique numérique fait peau neuve avant l'arrivée de la Xbox Series X

Malgré les nombreuses mises à jour de son interface, la Xbox One n'est pas spécialement reconnue pour son ergonomie. C'est notamment le cas du Microsoft Store, la boutique numérique pour télécharger des jeux et des démos directement depuis sa console. Bonne nouvelle, Xbox prend enfin le taureau par les cornes avec une mise à jour majeure de la plateforme en ligne, pile à l'heure pour l'arrivée de la Xbox Series X.

Cette nouvelle version sera testée en bêta par les Xbox Insiders à compter du 5 août 2020, et changera le Microsoft Store sur plusieurs points. L'interface sera environ deux fois plus rapide qu'auparavant, avec un lancement en moins de deux secondes et des performances de navigation améliorées. L'organisation générale sera simplifiée, que ce soit pour accéder aux applications, jeux, DLC, films ou même au Xbox Game Pass. Attendez-vous aussi à des bandes-annonces en lecture automatique pour animer vos recherches et votre navigation, une lecture aisée de ce à quoi jouent nos amis ou encore des réductions bien mises en avant.

En parlant de recherches, l'option a été retravaillée pour filtrer facilement nos résultats, tandis que nous pourrons suivre certains titres d'une manière plus aisée grâce à la Liste de Souhaits améliorée et que le panier sera également optimisé. Des fonctions dédiées aideront sinon à dédier nos emplettes à une génération de console en particulier. Pour les parents, pas de panique : le filtre parental n'affichera que les jeux auxquels votre progéniture est en âge de jouer, et la classification des titres apparaîtra clairement pour ne laisser aucune place au doute avant l'achat.

Plus rapide

Le nouveau Microsoft Store sur Xbox est deux fois plus rapide que son prédécesseur. Il se lance en moins de deux secondes et la navigation a été grandement facilitée : les pages se chargent plus rapidement pour que vous trouviez plus vite ce que vous cherchez, qu’il s’agisse de vérifier le prix d’un titre en promotion ou de regarder des bandes-annonces en haute définition.

Il est donc plus aisé de découvrir de nouvelles choses au sein du Store, d’essayer un service comme le Xbox Game Pass, de trouver un jeu ou un contenu en particulier, ou encore une application, un film ou une série. Vous pouvez également continuer à regarder un trailer pendant que vous naviguez, activer la lecture automatique de ceux-ci pour une expérience plus fluide encore, voir facilement à quels titres vos amis sont en train de jouer et prendre connaissance des promotions et autres offres en un clin d’œil.

Plus simple

Nous souhaitons offrir à toutes et à tous une expérience inclusive et intuitive. Nous voulons qu’il soit plus simple que jamais de trouver vos prochains jeux, films, applications ou séries préférés. Pour ce faire, nous avons repensé intégralement la manière dont vous naviguerez, pour que vous puissiez passer d’une expérience à l’autre en un rien de temps, ou creuser plus en profondeur un sujet en particulier.

Pour plus de facilité dans la navigation, nous avons repensé et ajusté plusieurs fonctionnalités :

Nous avons repensé le moteur de recherche, il est désormais plus facile de filtrer vos résultats.

Suite à vos retours, la liste de souhaits a été améliorée. Vous pouvez dorénavant ajouter simplement des jeux à celle-ci et consulter la liste rapidement, pour par exemple vérifier si les titres qui la constituent sont actuellement en promotion.

Le nouveau panier permet d’ajouter plus facilement des éléments et de voir son contenu avant et pendant vos achats.

Nous nous sommes également concentrés sur la rétrocompatibilité. Il sera plus facile de parcourir quatre générations de jeux, vous pourrez notamment voir directement les prix des titres Xbox One, mais aussi Xbox 360 et ceux issus de la toute première Xbox disponibles via la rétrocompatibilité. Vous pourrez enfin ajouter aisément ces derniers à votre liste de souhaits ou à votre panier.

Plus sûr

Nous avons aussi veillé à ce que le Microsoft Store sur Xbox puisse être l’endroit idéal pour faire ses achats en famille, pour le jeu vidéo comme pour le divertissement en général. Pour aider les parents à s’assurer que leurs enfants soient protégés de tout contenu qui ne leur conviendrait pas, il sera nécessaire de se connecter à un profil avant de pouvoir naviguer dans le Store. Ceci nous permettra également de vous proposer une expérience plus personnalisée : le contenu que vous verrez sera plus pertinent pour vous.

Dans la même veine, le filtrage du contenu affiché correspondra aux paramètres familiaux appliqués aux comptes d’enfants. Avec cette mise à jour, aucun contenu dont l’âge minimal conseillé est supérieur à l’âge indiqué dans les paramètres familiaux du compte ne sera affiché dans le Store ou dans les résultats du moteur de recherche. Un compte configuré pour un enfant de 8 ans ne pourra par exemple pas afficher les contenus pour adolescents. Ce filtrage de contenu s’applique également lorsque plusieurs utilisateurs sont connectés simultanément. Il sera aussi plus facile pour les parents ou tuteurs légaux de définir des exceptions ou des restrictions particulières pour les jeux, les films ou les séries auxquels leurs enfants pourront avoir accès.

L’âge minimal conseillé, notamment le classement PEGI pour les jeux, sera mieux mis en évidence : chaque bande-annonce commencera par l’indiquer, il figurera en premier sur la page spécifiant les détails d’un jeu et sera constamment rappelé lors des différentes étapes précédant un achat.

Comment découvrir la mise à jour

Cette mise à jour sera progressivement accessible à toutes et à tous. Si vous êtes un membre Xbox Insider, vous pourriez la découvrir dès le 5 août, si vous faites partie des comptes sélectionnés. Au fil du temps, de plus en plus de membres Insider pourront la télécharger, et elle sera disponible pour tout le monde à l’automne. Si vous rencontrez des problèmes, n’oubliez pas de les signaler en utilisant la fonction qui s’affiche lorsque vous maintenez le bouton Guide sur votre manette. Merci de signaler tout éventuel problème sous la catégorie Applications, puis dans la sous-catégorie Microsoft Store. Si vous n’êtes pas encore membre Xbox Insider, vous pouvez rejoindre le programme sur Insider.xbox.com.