Microsoft Store : la nouvelle interface de la boutique en ligne des Xbox One et Xbox Series X et S disponible pour tout le monde

Vous commencez à connaître la chanson : à l'aube de l'arrivée de la next-gen, Xbox veut simplifier et unifier son écosystème avec une « nouvelle expérience Xbox ». Par exemple, les interfaces des Xbox Series X et S et des Xbox One seront les mêmes, et une version de l'application mobile remplie de fonctionnalités utiles a été lancée. Dernière étape en date sur la route du renouveau : la refonte du Microsoft Store.

Plus rapide, plus fluide, plus ergonomique : les qualités du service revisité nous avaient déjà été vantées par le constructeur. Mais jusqu'à présent, ses atouts étaient réservés aux Insiders, les joueurs désirant tester les nouveautés des firmwares avant l'heure. Bonne nouvelle, la phase de test, c'est terminé, et le nouveau Microsoft Store est à présent disponible dans le monde entier ! Bon, sauf en Chine, où il sera lancé dans quelques jours, mais cela ne devrait pas trop impacter notre lectorat.



Vous pouvez donc dès maintenant allumer votre Xbox One pour profiter de cette boutique, qui sera donc identique au lancement des Xbox Series X et S.