Xbox Series X et S : 10 conseils avant l'arrivée des consoles de Microsoft

C'est demain que sortiront officiellement les Xbox Series X et S de Microsoft, vous attendez sans doute votre nouvelle console avec impatience, et pour bien l'accueillir et vous lancer rapidement dans une partie, le constructeur partage une dizaine de conseils afin de faciliter leur utilisation.

Ce n'est pas fou, Microsoft rappelle d'avoir son compte Xbox à portée de main, de sauvegarder ses jeux sur un disque dur afin de les installer plus vite ou encore de télécharger l'application pour mobiles :

Assurez-vous que votre profil Xbox est prêt

Si vous utilisez déjà un profil Xbox sur Xbox One, connectez-vous sur xbox.com pour vérifier que toutes vos informations sont à jour. Si vous ne possédez pas encore de profil Xbox, vous pouvez en créer un nouveau en ligne facilement et gratuitement.

Téléchargez l’application Xbox pour Android et iOS

L’application mobile Xbox permet de configurer votre nouvelle console et de rester connecté avec vos communautés depuis votre téléphone ou votre tablette. Votre boîte de réception Xbox se synchronise automatiquement avec tous vos appareils, vos discussions commencées sur console peuvent donc être poursuivies sur votre téléphone. Vous pouvez également utiliser l’application pour jouer à distance aux titres installés sur votre console et partager les captures d’écran ou les vidéos enregistrées par vos soins sur les réseaux sociaux.

Faites de la place pour votre nouvelle console

Vous pouvez déjà prendre les mesures et vous assurer de laisser de la place pour que l’air puisse circuler. La Xbox Series X mesure 15,1 cm de large et de profondeur et 30,1 cm de hauteur, alors que la Xbox Series S, la plus compacte de nos consoles, ne mesure que 27,5 cm de large, 15,1 cm de profondeur et 6,5 cm de hauteur. Les deux consoles peuvent être positionnées horizontalement ou verticalement.

Préparez un disque dur externe contenant vos jeux préférés

Les nouvelles Xbox sont compatibles avec les disques durs externes USB 3.1. Lorsque vous allumerez votre nouvelle console, vous pourrez brancher votre disque dur et profiter instantanément de vos jeux rétrocompatibles préférés. Vous pourrez ensuite le laisser branché pour conserver vos jeux et ainsi réserver la place disponible sur le SSD aux titres auxquels vous jouez le plus.

Calibrez votre écran

La Xbox Series X est fournie avec un câble HDMI 2.1 Ultra High Speed. Les jeux seront plus agréables à regarder et à jouer sur les écrans disposant d’un port HDMI 2.1 capable de restituer la 4K et jusqu’à 120 images par seconde. Assurez-vous de calibrer votre téléviseur. Dans le menu de votre console, rendez-vous dans Paramètres → Général → Options d’affichage et TV → Configurer → Calibrer le téléviseur.

Découvrez votre nouveau jeu préféré

Le Xbox Game Pass représente la meilleure manière de découvrir votre nouveau jeu préféré. Avec le Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez accéder à plus de 100 jeux, au Xbox Live Gold et disposer d’un abonnement EA Play. De quoi profiter instantanément d’une bibliothèque de titres incroyables pour jouer avec vos amis sur votre nouvelle console. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pourrez bénéficier de votre premier mois pour 1 € seulement.

Améliorez la capacité de stockage de votre console

Si vous souhaitez obtenir la meilleure solution de stockage, il faudra vous tourner vers la carte d’extension de stockage de 1 To de Seagate, qui restitue parfaitement la vitesse et les performances du SSD interne. Sa petite taille vous permet d’emporter vos jeux en version digitale partout ou de la faire passer de la Xbox Series X à la Xbox Series S si vous possédez les deux consoles.

Pensez au son

La Xbox Series X et la Xbox Series S sont compatibles avec la spatialisation 3D du son, qui permet d’entendre chaque détail de manière très précise. Les deux consoles sont également compatibles avec les formats Dolby Atmos, DTS: X et Windows Sonic pour les casques. Si vous ne possédez pas de casque, vous pouvez vous en procurer un pour bénéficier de l’expérience de jeu la plus immersive possible.

Assurez-vous d’avoir assez de manettes

Si vous n’êtes pas seul à jouer chez vous, vous allez avoir besoin de manettes pour jouer ensemble. Vos manettes Xbox One sont compatibles avec les nouvelles consoles, vous êtes donc peut-être déjà équipé. Mais les nouvelles manettes sans fil pour Xbox Series X | S ont été améliorées pour obtenir un temps de réponse plus rapide et plus de confort, et il n’a jamais été aussi facile de partager votre contenu grâce à l’ajout d’un bouton dédié. Pour ne jamais être pris à défaut, vous pouvez également vous tourner vers les batteries rechargeables, fournies avec un câble USB-C.

Téléchargez l’application Xbox Family Settings

Si vous avez des enfants jouant sur votre Xbox, vous pourrez facilement créer des comptes pour eux et choisir l’utilisation qu’ils feront de la console grâce à l’application Xbox Family Settings. Vous pourrez par exemple définir une limite de temps de jeu, ajouter des filtres de contenu et obtenir des rapports d’activités quotidiens et hebdomadaires.