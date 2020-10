Xbox Series S : Microsoft reconnaît que c'est du développement supplémentaire pour les studios

Cette semaine, David Cage a fait savoir qu'il n'aimait pas vraiment la Xbox Series S, car les studios vont devoir développer leurs jeux pour deux consoles à la configuration différente, et cela risque de tirer le niveau vers le bas, pour que le titre fonctionne facilement sur la Xbox Series S, et bien évidemment sur la Xbox Series X, plus puissante.

Bien qu'il faudra attendre plusieurs mois, voire années, avant de vérifier cette crainte, Phil Spencer avoue qu'avoir deux consoles à la configuration différente est une charge de travail supplémentaire pour les développeurs, comme il l'a expliqué à Kotaku :

Mais absolument, c'est du travail. Cela ne fait aucun doute. Le fait que vous ayez deux configurations de performances maintenant, je ne vais pas en faire l'éloge ou essayer de faire de la relation presse et dire qu'avoir deux configurations différentes équivaut à n'en avoir qu'une. Ce n'est pas vrai. Nous faisons cela parce que nous voulons élargir le marché.

Car oui, avec 200 € de moins sur le prix d'achat, la Xbox Series S a de quoi attirer un certain public, malgré des performances plus limitées et l'absence de lecteur de disque. Phil Spencer va même jusqu'à avouer qu'elle peut séduire des acheteurs de PlayStation 5, comme seconde console :

Peut-être que l’achat de deux consoles à 500 € sera une chose difficile, alors nous nous sommes dit : « Hé, assurons-nous que nous avons quelque chose pour attraper un deuxième propriétaire de console ».

Tout comme la Xbox Series X, la Xbox Series S sera disponible à partir du 10 novembre prochain, et vous pouvez la précommander contre 299,99 € chez Micromania.

