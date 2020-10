LIVE ON - Xbox Series X (Unboxing LIVE), Halloween en VR, Micromania en bad buzz, on en parle en LIVE

Noptre quotidienne de la réalité virtuelle et des jeux vidéo se lance ce soir. Au programme, présentation du concept de notre quotidienne, Xbox One X (Unboxing LIVE), Oculus Quest 2 : Halloween in VR, Micromania : un bad buzz pour 15 euros et la traditionnelle séance de questions/réponses.

Nous vous donnons rendez-vous dès 21 heures pour ce premier LIVE qui promet bien des surprises !