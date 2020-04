XCOM: Chimera Squad, un nouvel épisode entre tactique et infiltration annoncé et daté sur PC, et il ne coûtera pas cher

Grosse surprise pour les fans d'XCOM : un tout nouvel épisode vient d'être annoncé, et il va très vite voir le jour. XCOM: Chimera Squad est un jeu à part entière qui se déroule cinq ans après les évènements d'XCOM 2, alors qu’humains et extraterrestres œuvrent pour une nouvelle civilisation basée sur la coopération et la coexistence.

Nous dirigerons ici l'Escouade Chimère, une unité formée de membres des deux espèces chargée de maintenir la paix face à des factions qui voient cette alliance intergalactique d'un mauvais œil. Dans la Cité 31, nous allons devoir enchaîner les missions tactiques au tour par tour en utilisant des soldats aux compétences spécifiques. La grande nouveauté niveau gameplay, c'est que de l'infiltration vient se greffer à la dimension stratégique inhérente à la licence.

Pour savoir ce que vaut ce XCOM: Chimera Squad, une bande-annonce et du gameplay ont déjà été présentés par 2K Games et Firaxis Games. Plusieurs personnages jouables sont aussi détaillés en page suivante.

Deux bonnes surprises pour finir : la date de sortie d'XCOM: Chimera Squad est prévue pour le 24 avril 2020 sur PC, et son prix ne sera que de 9,99 € jusqu'au 1er mai, avant de passer au tarif définitif de 19,99 € !

