XIII : le jeu est disponible sur Steam

Vous le savez, Microids prépare actuellement un remake de XIII, il a d'ailleurs fuité de partout et sortira le 10 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Mais le vieil opus de 2003 en a encore sous le capot, il était d'ailleurs revenu sur ordinateurs via GOG.com en fin d'année dernière, et il débarque aujourd'hui sur Steam.

Pour rappel, XIII est basé sur la bande dessinée belge de Vance et Van Hamme, il suit l'histoire d'un homme amnésique se réveillant avec le tatouage XIII sur la poitrine, et accusé d'avoir assassiné le président des États-Unis. Il doit donc échapper au FBI, à la CIA et à de mystérieux tueurs tout en essayant de prouver son innocence. Le jeu est un FPS qui reprend les codes de la BD, et même son style grâce au cel-shading.

XIII - Classic, c'est son nom pour le différencier du remake, est donc disponible sur Steam, contre 5,99 €.