Xsolla introduit la solution offerwall pour améliorer la monétisation des jeux et l'engagement des joueurs

Article sponsorisé par Xsolla

Offrir des opportunités de partage des revenus et des expériences de joueurs pour la monétisation et la publicité.

Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo de premier plan, annonce le lancement de Xsolla Offerwall, une solution dynamique conçue pour améliorer la monétisation des jeux et l'engagement des joueurs.

L'un des défis les plus importants pour les développeurs est de monétiser les joueurs qui n'effectuent pas d'achats in-app. Xsolla Offerwall permet aux développeurs de créer une stratégie de monétisation équilibrée en permettant aux joueurs de gagner des récompenses virtuelles en accomplissant des quêtes ou des actions proposées par des annonceurs, ce qui augmente l'engagement et la croissance des revenus.

Xsolla Offerwall se distingue dans l'industrie en offrant aux développeurs et éditeurs une part de revenus allant jusqu'à 90 %, bien au-delà de la moyenne industrielle de 30 à 60 %. Ce modèle généreux garantit que les développeurs maximisent leurs revenus tout en conservant une flexibilité dans leurs stratégies de monétisation mondiale.

Les développeurs peuvent intégrer Xsolla Offerwall de manière transparente avec des fonctionnalités clés :

Augmentation de l'engagement des joueurs : engager les joueurs avec une gamme diversifiée de tâches, y compris le coût par installation (CPI), le coût par engagement (CPE), le coût par acquisition (CPA) et le coût par clic (CPC).

: engager les joueurs avec une gamme diversifiée de tâches, y compris le coût par installation (CPI), le coût par engagement (CPE), le coût par acquisition (CPA) et le coût par clic (CPC). Portée et éventail de monétisation élargis : en fournissant des quêtes et des récompenses qui plaisent à un public mondial, les développeurs peuvent capter des revenus de marchés inexploités et obtenir des résultats à grande échelle.

Authentification des utilisateurs améliorée pour de meilleurs résultats : l'authentification des utilisateurs par SMS améliore la qualité du trafic et prévient la fraude avant la finalisation des offres. Cela garantit des transactions sécurisées et une expérience fluide pour les joueurs et les développeurs.

Augmentation de la rétention des joueurs avec les points Xsolla : récompenser les joueurs avec plus que de la monnaie virtuelle en introduisant des Points Xsolla échangeables. Cette incitation supplémentaire maintient les joueurs engagés, encourage une participation accrue aux offres et offre une valeur durable à travers les récompenses in-game.



« Avec Xsolla Offerwall, nous permettons aux développeurs de jeux de débloquer de nouvelles sources de revenus tout en offrant de la valeur aux joueurs grâce à des expériences enrichissantes et engageantes » a déclaré Chris Hewish, Chief Strategy Officer chez Xsolla. « Cette solution est une révolution pour les développeurs qui cherchent à étendre leurs efforts de monétisation et à engager les joueurs de multiples façons. »

Xsolla Offerwall est désormais disponible pour des opportunités de monétisation et de publicité aux États-Unis, avec des plans d'expansion mondiale, débloquant de nouvelles sources de revenus et des connexions plus profondes avec les joueurs à travers le monde. Pour en savoir plus ou commencer, les utilisateurs peuvent visiter xsolla.pro/rws25offerwall.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo de premier plan avec un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et éditeurs de jeux de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale et sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce de jeux, la mission de Xsolla est de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, la commercialisation et la monétisation mondiale pour aider nos partenaires à se développer, à générer plus de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Siège social à Los Angeles, Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Séoul, Pékin, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montréal et dans d'autres villes du monde. Pour plus d'informations, les utilisateurs peuvent visiter xsolla.com.