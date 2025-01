Yooka-Replaylee : un invité de marque fera son retour, plus reluisant que jamais

En juin dernier, Playtonic Games surprenait son monde non pas en dévoilant une suite en 3D à Yooka-Laylee, mais en annonçant un remaster de ce dernier au nom bien trouvé, Yooka-Replaylee. En plus de disposer de nouveautés, nous pourrons donc évidemment profiter de tout son contenu d'origine, dont une collaboration déjà présente à l'époque avec le héros à la pelle de Yacht Club Games, le Shovel Knight ! C'est en vidéo que nous découvrons et pouvons apprécier sa nouvelle modélisation 3D, ainsi qu'une rapide phase de jeu avec nos deux protagonistes puisqu'il apportera dans son sillage une quête améliorée. En revanche, les fans ont pu constater que lors des dialogues, la tête des personnages à côté du texte ne bouge plus.

Le communiqué de presse tease également une future prise de parole de Playtonic, qui va célébrer ses 10 ans en février et a quelque chose « d'excitant » à partager, déclarant : « Il attendait son tour. » Vous noterez que la fin de la vidéo indique toujours vaguement Nintendo en guise de plateforme aux côtés des PS5, Xbox Series X|S et PC, cette fois sans les yeux façon émoji. Malgré l'officialisation de la Switch 2 plus tôt dans le mois, il semble que les studios n'aient pas encore le droit d'annoncer leurs projets sur cette dernière et il faudra sans doute patienter jusqu'au 2 avril avant qu'ils puissent le faire.

Envie d'en voir plus au sujet de Yooka-Replaylee ? Une vidéo d'une heure a été mise en ligne le mois dernier, proposant du gameplay commenté sur une démo prenant place à Glitterglaze Glacier.

