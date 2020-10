HyperX : retour sur les 3 claviers gaming à succès de la marque

HyperX, filiale de la société Kingston, a réussi à se faire connaitre grâce au design et à la qualité de ses produits. Connue dans un premier temps pour sa mémoire vive, la société a su se développer dans les équipements gaming tels que les souris, les casques et les claviers. Revenons maintenant sur les 3 derniers claviers de la marque.

Le HyperX Alloy Origins

Châssis en aluminium brossé, éclairage RGB, switchs personnalisés, pied qui permet de choisir entre trois niveaux d'inclinaison et même avec une connectique USB Type-C, l'Alloy Origins a tout pour plaire. Il s'agit d'un clavier de jeu mécanique compact et solide, sa taille et sa connectique le rendant idéal lors de déplacement. Vous pourrez également personnaliser les effets lumineux ou encore programmer des macros grâce au logiciel HyperX NGENUITY. Le clavier HyperX Alloy Origins est à 119,99 € à la Fnac.

HyperX Alloy Elite 2

Évolution du Alloy Elite 1, la version 2 apporte des performances exemplaires, une barre lumineuse exclusive ou encore des effets lumineux RGB dynamiques. Ressemblant au Alloy Origins, celui-ci en reprend toutes ses qualités tout en ajoutant des touches multimédias, une molette pour contrôle du volume et des macros, ce qui en fait un clavier mécanique idéal pour les gamers, mais également pour ceux travaillant plusieurs heures sur leur PC. Le clavier HyperX Alloy Elite 2 est à 159,99 € à la Fnac.

HyperX Alloy Core RGB

Clavier gamer à membranes, éclairage RGB 5 zones, avec un design simple et travaillé et des raccourcis multimédias, l'Alloy Core est une véritable alternative à l'Elite 2. Ce clavier est destiné à ceux ne disposant que d'un petit budget, mais cherchant tout de même un certain confort ainsi qu'aux joueurs préférant un clavier à membrane plutôt qu'un clavier mécanique. L'HyperX Alloy Core RGB est à 59,99 € à la Fnac.

Vous aurez donc le choix, en fonction de votre budget et de vos attentes, mais toujours avec un clavier gaming de qualité.