Yu-Gi-Oh! Duel Links : les invocations Pendule et le monde d'ARC-V entrent en scène

Si vous appréciez la licence Yu-Gi-Oh!, Konami a différentes offres vidéoludiques en stock en supplément de son TCG (OCG au Japon), qui avaient été mises à l'honneur lors d'une diffusion Digital Next en juillet dernier. Ainsi, il sortira à une date indéterminée Yu-Gi-Oh! Master Duel pour du jeu classique avec toutes les dernières mécaniques d'invocation et localisera Yu-Gi-Oh! Rush Duel: Saikyo Battle Royale!! permettant de découvrir ce nouveau format de jeu. Pour autant, son free-to-play Yu-Gi-Oh! Duel Links n'est pas délaissé et accueille comme prévu l'univers d'ARC-V avec sa nouvelle grosse mise à jour annuelle.

C'est donc un an après l'arrivée des monstres Xyz et du monde de ZEXAL que Konami ajoute du contenu en rapport avec la cinquième série principale de la licence, Yu-Gi-Oh! ARC-V. Bon, si vous n'êtes pas fan du doublage et des horribles choix de changements de nom opérés par les Américains de 4K Media, Inc., rassurez-vous, la bande-annonce est également disponible en japonais ci-dessous. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'invocation Pendule fait son arrivée par la même occasion ! Eh oui, comme quoi cette mécanique de jeu peut parfaitement s'intégrer au format Speed Duel, quand bien même VRAINS l'avait totalement mise aux oubliettes à l'époque...

Nous retrouvons donc Yuya Sakaki, Yuzu Hīragi, Noboru Gongenzaka, Shingo Sawatari et Reiji Akaba au fil de la vidéo, que nous pourrons affronter ou incarner au cours de nos parties, de même que certaines nouvelles cartes dont la grande vedette du show, le Dragon Pendule aux Yeux Impairs. Sachant que des versions alternatives de personnages de GX, 5D's et ZEXAL sont présentes dans l'anime, elles pourraient bien finir par être aussi croisées en jeu. En guise de bonus de connexion, il est possible de récupérer le Magicien Observateur des Étoiles et le Magicien Observateur du Temps, autres cartes emblématiques de Yuya.

À part ça, Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution est toujours vendu par la Fnac au prix de 39,99 €. Et comme dirait l'autre : « Otanoshimi wa kore kara da! »