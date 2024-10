Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est enfin daté, des jeux ultra appréciés des fans viennent s'ajouter à la liste !

C'est en février dernier que nous apprenions l'existence de Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, une compilation signée Konami incluant des jeux rétro de l'époque où les sorties étaient nombreuses et variées. Début septembre, nous avions à nouveau eu des nouvelles du projet à l'occasion du World Championship 2024, dévoilant quelques projets supplémentaires qui seront présents. Malheureusement, aucune date n'était en vue et rien n'a été dit lors du Tokyo Game Show. Eh bien, sans crier gare, l'éditeur vient de partager un communiqué de presse qui fait super plaisir.

Ainsi, Yu-Gi-Oh! Early Days Collection est attendu le 27 février 2025 sur Switch et PC (Steam), avec à nouveau la confirmation d'une version physique pour la console de Nintendo. Mais ce n'est pas tout, car en plus des cinq jeux déjà prévus, trois autres viennent se rajouter à la liste, dont deux qui sont clairement des incontournables appréciés des fans ! Oui, Les Cartes Sacrées et Reshef le Destructeur vont bien faire leur retour, eux qui proposaient un format de duel simplifié par rapport à l'OCG et au TCG.

The Eternal Duelist Soul sortira de son côté pour la première fois en Europe, malgré ce qui peut être dit et rabâché sur la Toile (nous n'avons jamais vu un seul exemplaire avec une jaquette non américaine). Son contenu étant quasi identique à Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Stairway to the Destined Duel, auquel nous avons eu droit, ce dernier ne sera sans doute pas inclus à moins d'une surprise. Espérons que les autres épisodes sortis ensuite sur GBA soient aussi présents, du moins ceux liés à l'univers de la première génération (avant GX).

Konami précise également qu'après la sortie, certains jeux seront mis à jour pour permettre le jeu en ligne, une curieuse manière de procéder alors que rien ne l'empêche de sortir un produit fini...

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters (1998 au Japon) (Game Boy).

(1998 au Japon) (Game Boy). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters II: Dark Duel Stories (1999 au Japon) (Game Boy Color).

(1999 au Japon) (Game Boy Color). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters III: Tri-Holy God Advent (2000 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Duel des Ténèbres (2002 aux États-Unis et 2003 en Europe) (Game Boy Color).

(2000 au Japon) / (2002 aux États-Unis et 2003 en Europe) (Game Boy Color). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelist (2000 au Japon) (Game Boy Color) - Comprend des affrontements en ligne.

(2000 au Japon) (Game Boy Color) - Comprend des affrontements en ligne. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 5: Expert 1 (2001 au Japon) / Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul (2002 aux États-Unis) (Game Boy Advance).

(2001 au Japon) / (2002 aux États-Unis) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 (2001 au Japon) (Game Boy Advance).

(2001 au Japon) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 7: The Duelcity Legend (2002 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Les Cartes Sacrées (2003 aux États-Unis, 2004 en Europe) (Game Boy Advance).

(2002 au Japon) / (2003 aux États-Unis, 2004 en Europe) (Game Boy Advance). Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 8: Reshef of Destruction (2003 au Japon) / Yu-Gi-Oh! Reshef le Destructeur (2004 aux États-Unis et en Europe) (Game Boy Advance).

Vous pouvez précommander Yu-Gi-Oh! Early Days Collection sur Amazon au prix de 59,99 €.

