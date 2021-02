Zombie Army 4: Dead War débarque sur Steam, avec une vidéo et une réduction

Zombie Army 4: Dead War est sorti le 4 février 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, il fête donc son premier anniversaire. La version pour ordinateurs était temporairement exclusive à l'Epic Games Store, c'est désormais fini, et le jeu de tir avec des zombies nazis est donc disponible sur Steam.

Pour fêter ça, Rebellion partage une nouvelle bande-annonce et propose d'acheter Zombie Army 4: Dead War sur Steam avec une réduction de 10 % pendant une semaine. Cela comprend le jeu de base, mais également la Deluxe Edition avec des packs additionnels et la Super Deluxe Edition, qui inclut le jeu de base, les packs et le Season Pass One. Le Season Pass Two est disponible séparément, là encore à prix réduit pendant quelques jours.

Pour rappel, la Saison 2 de Zombie Army 4: Dead War s'est terminée il y a quelques jours seulement, mais Rebellion prévoit de sortir une Saison 3 dans le courant de l'année. Vous pouvez acheter un PC gaming sur Amazon.

