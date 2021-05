Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol : les classiques de Lucasfilm Games reviennent sur PC, PS4, Xbox One et Switch

La marque Lucasfilm Games est de retour sur le devant de la scène, et pas que pour chapeauter de nouveaux jeux Star Wars et Indiana Jones. Disney veut aussi en profiter pour faire revenir des classiques du studio, et il y en a un paquet, y compris du côté des jeux d'action.

Il vient ainsi de s'associer à DotEmu pour proposer Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol, une compilation regroupant le run and gun de 1993 (paru sous le nom de Zombies chez nous) et sa suite de l'année suivante. Graphiquement, les portages seront tout juste lissés pour ne pas faire vriller nos rétines, et côté contenu, nous retrouverons tout ce que proposerait l'original, dont son mode coopératif en local, avec en prime un système de sauvegarde rapide, un Musée pour découvrir une interview du game designer Mike Ebert, des illustrations, des images conceptuelles et plus encore, ainsi qu'un lecteur de musique intégré pour apprécier la bande-son.

Le jeu culte Zombies Ate My Neighbors et sa suite Ghoul Patrol font enfin leur retour dans Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol ! Jouez à ces classiques de l’âge d’or des consoles 16 bits, avec en prime quelques nouveautés et des galeries d'archives inédites. Zombies Ate My Neighbors Eh, mais d’où vient cette musique flippante ? Aaahh ! De Zombies Ate My Neighbors. Vous voilà plongé dans un film d’horreur qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Mais que font deux ados sans histoire comme Zeke et Julie dans un jeu de ce genre ? Ils tentent de sauver des voisins innocents, des pom-pom girls et des bambins avant qu'ils ne se fassent dévorer. Qui a bien pu faire de cette petite ville une scène d'épouvante et d'hystérie ? Eh bien, des zombies, des maniaques de la tronçonneuse, des momies, des poupées maléfiques incroyablement coriaces, des hommes-lézards, des masses informes, des vampires, des fourmis géantes ou encore des Martiens. Comment ces ados intrépides vont-ils passer la nuit ? À vous de trouver le bon chemin dans 55 niveaux tous plus horribles les uns que les autres. Combattez les monstres avec des armes aussi redoutables qu’originales : uzis à eau, canettes explosives, bazookas, tondeuses à gazon et artefacts antiques. Et n’oubliez pas de récupérer les nombreux bonus comme des potions secrètes pour décupler vos forces ou des clowns pour leurrer les ennemis. Mais est-ce que ce jeu a une fin ? Ghoul Patrol Zeke et Julie, nos deux héros intrépides, visitent l’exposition de la bibliothèque consacrée aux fantômes et aux goules. Ils y découvrent un vieux coffre contenant un livre ancien sur les esprits. Évidemment, ils ne peuvent pas s’empêcher de le lire… quand soudain apparaît un esprit maléfique avec des dents de travers. Cet affreux fantôme et ses lutins infâmes envahissent désormais la ville, mais aussi les livres d’histoire, qu’ils comptent bien réécrire à leur manière. Vous êtes le seul à pouvoir remonter le temps pour exorciser une encyclopédie de personnages historiques zombifiés. Venez à bout des créatures maléfiques avec des arbalètes, mitraillettes à balles de ping-pong, pistolets thermiques martiens et bien d’autres. Réduisez en poussière les fantômes qui sortent des poubelles et autres esprits ninja, sauvez des bibliothécaires épouvantés et des pirates, esquivez des livres volants et des plantes carnivores dévoreuses d’ados ! Nos deux héros sont les seuls à pouvoir renfermer l’esprit maléfique dans son livre et mettre fin au cauchemar. Ghoul Patrol à la rescousse !

Le tout est à venir au format numérique le 29 juin 2021 sur PC via Steam, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, au doux prix de 12,49 €. De quoi faire vibrer votre corde nostalgique ou votre envie de découvrir des jeux rétro ?