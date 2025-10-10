Steam Frame : le nouveau casque VR de Valve se précise au fil des fuites

Page 3 : Page 3 - Production, stratégie et ce que cela change pour la VR

Page 1 : Page 1 - Le retour attendu de Valve dans la réalité virtuelle

Après plusieurs années de silence depuis la sortie du Valve Index, Valve semble préparer son grand retour dans la VR. Les traces du projet “Deckard”, repérées dès 2021 dans les fichiers de SteamVR, refont surface aujourd’hui avec de nouveaux indices bien plus concrets.

Selon plusieurs sources concordantes (Tom’s Hardware, TechRadar, UploadVR), le constructeur américain serait sur le point de lancer un casque autonome haut de gamme, pensé à la fois pour les joueurs PC et les adeptes d’expériences sans fil.

Les indices s’accumulent : des références à deux prototypes nommés DV1 et DV2 ont été découvertes dans les dernières versions bêta de SteamVR, tandis qu’un dépôt de marque “Steam Frame” a été repéré en 2024. Tout laisse à penser que ce nom pourrait être celui du futur casque grand public.

Valve, de son côté, garde le silence. Mais les fuites semblent s’accorder sur un point : l’entreprise veut franchir une nouvelle étape en réunissant le meilleur des deux mondes — l’autonomie et la puissance du PCVR.

« Valve ne cherche pas seulement à revenir sur le marché de la VR, mais à le redéfinir, en s’appuyant sur SteamOS et sur son savoir-faire matériel », peut-on lire dans les colonnes de TechRadar.

En filigrane, la philosophie du projet rappelle celle du Steam Deck. Le Steam Frame pourrait bien suivre cette logique : un matériel propriétaire, optimisé autour de l’écosystème Steam, capable de fonctionner seul mais aussi de se connecter à un PC sans contrainte.