PREVIEW de Medieval Dynasty : un nouveau challenger de la survie

Du neuf avec des gueux ?





S’il est encore méconnu pour l’instant, Medieval Dynasty est aussi à un stade de développement très précoce. Comprenez par là que la version que nous avons pu voir en action était relativement courte, blindée de bugs assez grossiers, mais aussi de gros crashs qui n’ont heureusement pas entamé la bonhomie de notre interlocuteur. Tirer sur l’ambulance n’étant pas très constructif, nous étions plutôt là pour voir ce que le titre avait dans le ventre et en apprendre un peu plus qu’en à ses ambitions.

Notre environnement était plutôt agréable à explorer.

Avec un nom pareil, nous imaginions déjà Medieval Dynasty comme un RPG ou même un jeu de stratégie. C’est en fin de compte vers le genre plus risqué de la survie en vue à la première personne que notre sujet du jour est allé chercher ses inspirations. Pourquoi risqué ? Tout simplement parce que le genre a été poncé durant ces dernières années et que certains gros morceaux sont restés dans la place (une petite pensée pour Ark: Survival Evolved ou Conan Exiles). Pour avoir vu les premiers pas de notre protagoniste, ce n’est pas en début de partie que Medieval Dynasty risque de renverser la tendance.

Il s’est dégagé des trente premières minutes de présentation un sentiment de déjà-vu assez intense. Une période durant laquelle nous avons pu assister à la création de la première torche et du premier feu de camp pour éviter de mourir de froid. La première chasse aux lapins et aux cerfs aussi, ainsi que la première confrontation avec des loups. Pleins de moments uniques en soi et paradoxalement si triviaux. De l’aveu même de notre démonstrateur, le titre se concentre uniquement sur son univers très moyenâgeux sans distiller le tout d’une pointe de fantasy qui n’aurait pas été de refus ici.

Ce premier contact fut aussi pour nous l’occasion d’observer des graphismes étonnants. En dehors des visages des PNJ, un peu grossiers et inexpressifs en très gros plan, notre environnement était plutôt agréable à explorer. Une bonne surprise pour une petite production comme Medieval Dynasty qui nous a laissés entrevoir de jolis jeux de lumière. En cherchant la petite bête, nous pourrions lui reprocher d’être parfois inégal, mais inutile de bouder son plaisir : le titre est une bonne surprise sur le plan graphique.

Des mécaniques qui grincent





Alors, Medieval Dynasty, plutôt du genre à souffler le chaud et le froid ? Il est vrai que cela décrit bien son état d’esprit. Cela dit, la jouabilité nous a fait l’effet d’une douche glaciale. Tout cela reste à confirmer, mais la prise en main nous a semblé assez rugueuse. Ça commence par des menus qui ne sont ni modernes, ni lisibles et encore moins ergonomiques. Dans un genre où le craft est aussi important et qui demande de passer des heures entières dans les différents onglets, il est dommage de voir que la construction d’un simple piège à lapins ou la cuisson d’un morceau de viande ne sont pas plus intuitives.

Medieval Dynasty se complique trop la vie.

La science des menus n’est pas la seule qui semble archaïque. Les mécaniques propres aux personnages auraient elles aussi mérité une étude plus approfondie de game design. Il y a par exemple cet inventaire qui n’est pas limité en nombre de place, mais en fonction du poids que votre héros peut transporter, avec comme punition une immobilisation totale si vous êtes trop chargé. Ce système a été utilisé un nombre incalculable de fois, mais dans Medieval Dynasty, il semble avoir été revu à la baisse. Il n’a fallu à notre héros que quelques rondins de bois pour être sacrément handicapé, ce qui là encore pose des problèmes vis-à-vis du craft et des allers-retours inutiles qu’il faut faire pour récupérer du matériel. Si nous imaginons que des solutions existent ou seront mises en place pour résoudre ce problème (création d'un sac à dos, amélioration passives des capacités de stockage ou un autre levier du genre), nous n’avons pas eu l’occasion de voir une telle chose durant la démonstration.

Autre exemple : la jauge d’endurance, permettant de courir et réaliser des actions fatigantes, se vide trop vite et il n’y a visiblement pas de système de progression pour augmenter le niveau maximum de la jauge, du moins pour l’instant. Le plus embêtant c’est peut-être que l’endurance est utilisée à tort et à travers. Nous vous le donnons dans le mille, nous avons vu toute la barre se vider durant la construction d’une grosse structure. Une broutille sans aucun doute, mais c’est un autre détail qui nous laisse penser que Medieval Dynasty se complique trop la vie (et celle du joueur aussi pour le coup) ou qu’il manque tout simplement de flexibilité dans les tâches les plus basiques qu’un jeu de survie est à offrir.

End game prometteur





Justement, l’ultime souci de Medieval Dynasty c’est peut-être de nous avoir cantonnés uniquement à la partie la plus élémentaire du titre. Comme si cette petite introduction d’une heure n’avait servi que de teasing à un futur bien plus entreprenant du jeu. Il y avait un peu de frustration quand notre démonstrateur nous parlait de la possibilité de construire des villages entiers, de recruter des PNJ pour servir de mercenaire ou bien pour les faire travailler pour vous dans une ferme, ou d’autres instances capitales à l’ère des gueux et des serfs. Nous avons même pu apercevoir un onglet de craft dédié à la domestication du bétail. Autant de choses que nous n’avons pas pu observer de nos propres yeux à notre grand dam et qui pourtant nous ont galvanisé comme jamais, même si là encore nous avons déjà des possibilités similaires ailleurs.

Notre périple s’est simplement achevé sur la construction de notre tout premier logement. Une étape incontournable qui n’était heureusement pas le clou du spectacle puisque nous avons pu entrapercevoir le système de saison. Dans les faits, la neige a cédé la place à un printemps bien chaleureux. Un changement de skin dans les grandes lignes, mais qui cache une fois de plus plein de promesses, bien que cette fois-ci notre interlocuteur avait moins de choses à nous dire.