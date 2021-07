TEST du ASUS ROG Zephyrus S17 : un PC gaming portable de 17 pouces dont le clavier va vous faire tilter

De la puissance et du style



ASUS, avec son ROG Zephyrus S17 nous présente un bébé hybride dont l'ADN n'est autre que 50 % du Zephyrus millésime 2020 et 50 % du ROG Zephyrus Duo. Il n'est pas nécessaire de présenter ASUS plus en détail tant le constructeur est réputé pour ses produits performants au design sobre et efficace. Avec sa gamme ROG, qui se destine aux gamers, il persiste et signe dans sa quête à l'innovation et a réussi à nous surprendre. Alors oui, le ROG Zephyrus S17 qui nous a été confié n'a qu'un seul écran contrairement au ROG Zephyrus Duo, mais la nouveauté 2021, outre l'adoption de série de la nouvelle gamme de processeurs Intel Tiger Lake-H ainsi que des GPU NVIDIA RTX de la série 3xxx réside indéniablement dans le fait que le clavier se retrouve en position haute et est incliné à l'instar du deuxième écran des ROG Zephyrus Duo. Il s'agit d'une petite révolution, mais en pratique, que vaut ce nouveau Zephyrus S17 ? Réponse dans ce test.

Ce portable ASUS est tout simplement un monstre de puissance dans un écrin de velours. Hormis la longueur, les dimensions de 395 x 265 x 20 mm (avant) et 30 mm (arrière) ne laissent en rien présager qu'il peut s'agir d'une dalle 17 pouces ni même son chargeur de 280 W. Un travail notable a aussi été réalisé côté poids vu que le portable atteint à peine les 3 kg.

Sous la référence GX703HS-008T, ce ROG Zephyrus S17 embarque un processeur de 11e génération Intel Core i9-11900H (8 cœurs et 16 threads) dont la fréquence de base est de 2,5 GHz (4,9 GHz en mode Turbo) et une RTX 3080, équipée de 16 Go de GDDR6, dont la fréquence est de 1 545 MHz et dont le TGP est de 115 W par défaut (TGP de 140 W en dynamic boost). Côté mémoire, ce PC est équipée de 32 Go de DDR4 cadencée à 3 200 MHz (extensibles à 48 Go), d'un SSD de 2 To au format M.2 NVMe, mais surtout d'une dalle IPS QHD (2560 x 1440) dont la fréquence de rafraîchissement est de 165 Hz et le temps de réponse de 3 ms. Notons que l'écran est compatible G-Sync et dispose de la fonction Advanced Optimus. Cette dernière, utilise un contrôleur d'affichage dynamique qui permet de passer du GPU intégré au GPU NVIDIA RTX dédié pour maximiser l'autonomie de la batterie ou les performances en fonction de ce que vous faites. Elle synchronise aussi la fréquence de rafraîchissement de l'écran à celle du GPU dédié pour fluidifier vos jeux, éliminer les saccades et renforcer la sensation d'immersion au cœur de l'action. La luminosité est donnée pour 300 cd/m2, le contraste annoncé à 1000:1 et la dalle est certifiée DCI-P3 100 %. Sans ambiguïté, cette configuration est taillée pour cracher des fps et est surement l'occasion d'aller rendre visite physiquement à votre banquier pour lui expliquer que la performance, ça a un prix (recommandé) de 3 999 €.

Fermé, le ROG Zephyrus S17 présente un design sobre vraiment très soigné. Le capot bénéficie d'un traitement de surface du plus bel effet, attention toutefois au noir mat qui, hélas, a la fâcheuse tendance a mettre en valeur vos traces de doigt. Le logo, lui, est tout simplement splendide avec son effet poli miroir. Une fois mis sous tension, l'ensemble de l'appareil s'illumine aux couleurs rouges de la gamme Republic of Gamers et nous avons particulièrement apprécié le silence de fonctionnement du PC. Premier constat, il est nécessaire de brancher le chargeur pour pouvoir accéder au mode Turbo (logique) ainsi qu'au menu de l'interface ROG qui permet de paramétrer et d'optimiser les réglages à fond.

Costaud le bébé





La dalle, de type IPS QHD (2540 x 1440) est donnée pour une diagonale de 17,3 pouces. Elle présente en réalité une surface d'affichage de 384 x 217 mm, soit une diagonale réelle de 17,4 pouces grâce à l'utilisation de bordures fines latérales de 6 mm et supérieures de 9 mm. La webcam est, quant à elle, située dans le bandeau supérieur.

Le taux d'occupation (ratio surface d'affichage/surface panneau-écran) est de 88 % ce qui contribue à l'excellente capacité d'immersion que procure le ROG Zephyrus S17.

Côté clavier, ASUS, fort de son expérience réussie avec le ROG Zephyrus Duo GX550 que nous avions testé ici, a opté pour un clavier au design unique, surélevé de 5° à la place du double écran. Concernant la partie technique, il s'agit d'un clavier de 96 touches (toutes plates) équipées de switchs optomécaniques qui présentent une distance d'activation des touches de 1,9 mm et un temps de réponse de 0,2 ms sans délai de rebond afin que la frappe soit plus rapide que celle réalisée sur les claviers conventionnels. Par ailleurs, ASUS annonce une durée de vie de 100 millions de frappes pour les touches. Une molette configurable Multiwheel située dans la partie supérieure gauche permet de régler le volume sonore et le bouton Power, lui, se trouve au-dessus du pavé numérique. Pas de pavé tactile pour le ROG Zephyrus S17 dont le touchpad à l'aspect brillant contraste avec le reste du clavier. Il est désaxé par rapport à l'écran et possède une surface d'utilisation aux dimensions généreuses de 130 x 85 mm, les clics gauche et droit étant obtenus en sollicitant les coins du touchpad en partie basse de celui-ci.

L'ensemble est très réactif et de très bonne facture, et le choix fait par le constructeur permet d'améliorer le confort d'utilisation en permettant de limiter la chauffe du clavier lors d'une utilisation gourmande en ressources. Le tout est agrémenté d'un éclairage Aura RGB paramétrable via une interface accessible par la touche dédiée du même nom. Ce choix de design a deux vertus : la première étant de fournir une expérience qui se rapproche définitivement d'un clavier mécanique plutôt que d'un PC gaming desktop et la seconde est de permettre d'aspirer de l'air frais par l'espace latéral libéré sous le clavier, qui arrive directement sur les composants. L'air « chaud », quant à lui, est expulsé par l'arrière de l'appareil.

De la connectique à profusion !





Côté connectique, sur la partie gauche, nous découvrons une prise Jack 3.5 pour brancher un casque gaming (pensez à l'adapteur Y pour brancher micro et casque), deux ports USB Type-C dont un embarque la technologie Thunderbolt 4, un USB Type-A 3.2 Gen.2, un RJ45, un HDMI et enfin celui pour brancher le chargeur de 280 W. La face arrière est exclusivement dédiée à l'extraction de la chaleur avec la présence de grilles sur les deux tiers de la surface. Enfin, côté droit, sont présents un lecteur de carte SD et deux ports USB Type-A 3.2 Gen 2.

Si pour vous gaming rime avec RGB, clavier mécanique, le tout incliné pour vous procurer un excellent confort de frappe, alors le pari est gagné pour ASUS.

Sous le capot de ce PC portable, vous trouverez un slot capable d'accueillir une barrette mémoire de type DDR4 cadencée à 3 200 MHz pour une capacité totale de 48 Go, le Zephyrus S17 embarquant 16 Go de mémoire soudée. Il est équipé d'un processeur Intel Core i9-11900H au TDP de 90 W (8 cœurs et 16 threads) dont la fréquence de base est de 2,5 GHz ( 4,9 GHz en mode Turbo) et d' une RTX 3080, équipée de 16 Go de GDDR6, dont la fréquence est de 1 545 MHz et dont le TGP est de 115 W par défaut (TGP de 140 W en dynamic boost). Notez que, grâce à l'interface Armoury Crate vous pourrez, entre autres, monter les fréquences du GPU de 200 MHz et de 300 MHz pour les 16 Go GDDR6 qui l'épaulent. Petit détail, mais qui a son importance, l'utilisation de pâte thermique de type métal liquide permet de diminuer la température de 10°C selon le constructeur et de passer en mode totalement silencieux (0 dB) lorsque les températures CPU et GPU sont sous les 50°C.

Sous CrystalDiskMark 8.0.3x64, le SSD NVMe de 2 To de marque Samsung (ref. MZL22T0HBLB-00B00) affiche des performances tout simplement excellentes avec par exemple 7 GB/s en lecture séquentielle et 5,2 GB/s en écriture séquentielle, ce qui une fois converti donne respectivement 886 Mo/s et 650 Mo/s. En remontant non pas à la préhistoire, mais à la fin des années 90, cela aurait permis de graver un CD-ROM en une seconde ! Concernant la modularité, sachez qu'il est possible d'upgrader la partie stockage, la carte mère étant pourvue de 3 slots SSD.



Concernant la partie communication, le ROG Zephyrus S17 bénéficie du Wi-Fi 6, assuré par le chipset MediaTek MT7921 qui promet une double antenne 2x2 et une meilleure gestion des ressources, le tout pour minimiser l'impact sur la batterie. L'ensemble permet de réduire la latence sans pour autant devoir être collé au routeur Wi-Fi. Enfin, côté audio, nous retrouvons six haut-parleurs avec les deux tweeters en façade, deux doubles woofers à suppression de résonnance sous le châssis et en enfin les deux derniers dans le bandeau entre la dalle et le clavier. Un travail particulier a été fait au niveau immersif, ASUS ayant intégré un DAC (convertisseur numérique-analogique) au rapport signal sur bruit élevé, ce qui se traduit par une amélioration de la clarté des sons lors de l'utilisation d'un casque, afin que les joueurs puissent mieux distinguer les mouvements de leurs ennemis ainsi que les bruits ambiants comme ceux de pas.

Et les jeux dans tout cela ?





Assassin's Creed Odyssey affiche 72 fps en moyenne en qualité Ultra élevée et en utilisant que 25 % de la VRAM embarquée. Cyberpunk 2077 tourne à 55 fps en moyenne avec le niveau de détail le plus élevé, le ray-tracing en mode Psycho et le DLSS en mode Performance ultra. Le rendu est sublime en ajustant le DLSS en mode Auto, mais les fps chutent alors entre 35 et 40. Far Cry 5 atteint les 133 fps en 1080p et 118 fps en 1440p avec une fréquence de rafraîchissement constante à 165 Hz. ASUS étant un constructeur dont la réputation n'est plus à faire, qui plus est avec sa gamme ROG, nous avons donc poussé le Zephyrus S17 dans ses retranchements.

Le premier test a été réalisé sous Cinebench R20 et, d'emblée, le processeur a fait le job, puisqu'avec ses 8 cœurs et ses 16 threads, il obtient un score de 5 653 points en multi-threads et 605 points en mono-core. Sous Cinebench R23, le processeur confirme ses performances et obtient les excellents scores de 13 220 points en multi-threads et 1 590 points en mono-core.

Un passage sur 3DMark gratifie ce PC de 12 217 points sur Timespy et 7 374 sur PCMark10, qui sont de très bons scores de benchmark. Si nous regardons les performances CPU et GPU sur 3DMark, le processeur obtient 12 410 points et le processeur graphique 11 232 points. S'il le fallait, cela démontre la pertinence du constructeur dans ses choix de composants et le niveau de performance obtenu. Comme vous pouvez vous en douter, l'engin est plus que VR Ready, puisqu'il a explosé les compteurs à 10 000 points sur Superposition benchmark en mode VR Maximum que ce soit avec un Oculus Rift ou un HTC VIVE Pro.

Pour conclure, nous pouvons affirmer qu'ASUS nous a ici présenté une machine cohérente en termes de composants dont les performances sont clairement au rendez-vous. Grâce aux choix technologiques retenus, le constructeur a réussi à sortir une machine capable de maintenir un niveau de température acceptable sans pour autant devoir opter pour des mensurations hors normes, le tout avec un niveau de bruit qui n'excède pas les 56 dB. La taille et la qualité de l’écran permettent de prendre du plaisir à jouer. En somme, l’ensemble est tout à fait séduisant et convaincant, et ce ROG Zephyrus S17 est une réussite pour qui peut se permettre de débourser 4 000 euros.

Les plus Un design sobre et efficace

De nouvelles technologies embarquées (refroidissement, clavier incliné)

Les tout derniers composants Intel et NVIDIA disponibles sur le marché

Une qualité de fabrication irréprochable

Un excellent SSD en première monte

La batterie d'une capacité de 90 Wh

La possibilité d'upgrader la quantité de mémoire (max 48 Go)

La possibilité de rajouter de l'espace de stockage

Un poids contenu de 3 kg Les moins Les 16 Go de DDR4 soudés d'origine

Un PC hors normes au moment du test, mais qui ne pourra pas être upgradé d'un point de vue CPU et GPU, et trouvera ses limites dans le temps.

Un prix qui ne le met pas à la portée de toutes les bourses