12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store : un remue-méninges pour le jour #11

Nous approchons doucement, mais sûrement, de la fin des 12 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, avec un onzième titre à récupérer gratuitement.

De ce dimanche à 17h00 jusqu'au lundi 30 décembre à la même heure, vous pouvez vous rendre sur le portail de l'Epic Games Store pour télécharger, sans frais, The Talos Principle. Le jeu d'énigmes philosophiques de Croteam a déjà fait réfléchir de nombreux joueurs, et va donc faire découvrir ses casse-têtes au plus grand nombre via cette offre.

Comme au réveil d'un profond sommeil, vous ouvrez les yeux dans un monde étrange et contradictoire, amalgame improbable de ruines antiques et de technologie ultra moderne. Votre créateur vous a chargé de résoudre une série d'énigmes de plus en plus complexes, et c'est à vous de décider si vous garderez la foi, ou si vous préférez poser les questions douloureuses : Qui êtes-vous ? Quelle est votre raison d'être ? Et qu'allez-vous faire ?

Douzième (et normalement dernière) étape demain, avec un jeu symbolisé par une serrure : les joueurs imaginent déjà qu'il s'agirait de Hello Neighbor.